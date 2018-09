Món gà tây cho Lễ Tạ ơn

Khách sạn Equatorial phục vụ 'Gà tây mang về' với giá từ 1,738 triệu đồng một con khoảng 5,5kg, gồm nhân, nước sốt và khoai tây nướng.

Lễ Tạ ơn là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, cùng nhau cảm ơn những điều may mắn, tốt đẹp đã đạt được trong năm. Ngày thứ năm trong tuần thứ 4 của tháng 11 hằng năm được chọn là ngày Lễ Tạ ơn và năm nay, ngày lễ này rơi vào ngày 28/11.

Bạn và gia đình có thể đến khách sạn 5 sao Equatorial để có một lễ Tạ ơn ấm cúng tại nhà hàng Chit Chat và cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống như: gà tây quay, tôm hùm nướng, đùi heo xông khói, bò Mỹ nướng cùng nhiều món ngon khác tại quầy hải sản, thịt nướng và các món tráng miệng hấp dẫn… Với giá 840.000 đồng++ một người lớn, thực khách được thỏa thích lựa chọn những món ngon trong không gian sang trọng cùng các loại thức uống miễn phí phù hợp với từng loại thức ăn. Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi được giảm nửa giá vé; dưới 6 tuổi được miễn phí hoàn toàn. Sự kiện chỉ diễn ra từ 18h30 đến 22h, duy nhất vào tối ngày 28/11.

Nếu bạn dự định cùng gia đình thưởng thức hương vị gà tây quay 5 sao ngay tại nhà vào dịp lễ tạ ơn và mùa lễ hội cuối năm, hoặc muốn gửi tặng người thân, bạn bè, đối tác món quà ý nghĩa nhân dịp đặc biệt này, khách sạn Equatorial mang đến dịch vụ “gà tây mang về”. Bạn có thể gọi hoặc điền đầy đủ thông tin vào phiếu đặt hàng và gửi fax hoặc email đến khách sạn, món gà tây hảo hạng sẽ được giao đến tận nhà; Giá chỉ từ 1,738 triệu đồng một con khoảng 5,5kg gồm nhân, nước sốt và khoai tây nướng.

Ngoài ra, khách sạn đang có nhiều chương trình ẩm thực thú vị và hấp dẫn thích hợp để thực khách khám phá, chiêu đãi đối tác, gia đình, bạn bè như:

Những ai yêu thích Dimsum- một trong những tuyệt phẩm của ẩm thực Trung Hoa, có thể đến nhà hàng Orientica tại lầu 2 của khách sạn Equatorial để thưởng thức không giới hạn buffet Dimsum và nhiều món Hoa, Việt, Nhật trong chương trình "Eat All You Can" trong không gian sang trọng và ấm cúng được xây dựng từ khái niệm không gian bar mở với sự kết hợp của 3 yếu tố “nước, đá và lửa”. Giá 310.000 đồng++ một người vào trưa thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Từ trưa thứ 2 - 6 sẽ phục vụ thực đơn Dimsum chọn món, giá từ 48.000 đồng++ một món.

Buffet trưa mỗi ngày: Giá 498.000 đồng++ một người với nhiều món ngon tại nhà hàng Chit Chat, miễn phí không giới hạn các loại thức uống.

Liên hệ: Bộ phận ẩm thực, khách sạn Equatorial TP HCM - 242 Trần Bình Trọng, quận 5, TP HCM.

ĐT: (08) 3839 7777, Fax: 3839 0011, email: dine@hcm.equatorial.com

(Nguồn: Equatorial)