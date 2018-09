Lựa chọn ý nghĩa cho ngày Phụ nữ

Nhân ngày đặc biệt của "nửa thế giới", khách sạn 5 sao Equatorial sẽ giúp đấng mày râu mang đến cho người phụ nữ yêu thương một ngày 8/3 ý nghĩa.

Tọa lạc tại tầng hai của khách sạn, nhà hàng Orientica sẽ là sự lựa chọn thông minh nếu bạn muốn cùng người thương yêu thưởng thức những món ngon. Khách sạn có không gian ấm cúng, sang trọng được tạo ra bởi sự kết hợp giữa nét hiện đại, mạnh mẽ trong kiến trúc phương Tây với nét thâm trầm, tinh tế phương Đông. Như một món quà tri ân đến các thực khách nữ, đội ngũ bếp tài năng của nhà hàng Orientica đã sáng tạo thực đơn tối hoành tráng và tinh tế, mang đến sự hài lòng cho các nàng.

Tọa lạc tại tầng hai của khách sạn, nhà hàng Orientica sẽ là sự lựa chọn thông minh nếu bạn muốn cùng người thương yêu thưởng thức những món ngon.

Tại nhà hàng Chit Chat at The Café, một không gian hiện đại với quầy buffet phục vụ khoảng 60 món ăn Á-Âu cùng các loại hải sản tươi ngon được chế biến ngay khi yêu cầu sẽ là món quà đáng yêu dành cho các bạn gái. Đặc biệt, các bạn nữ khi tham dự đêm tiệc 8/3 tại khách sạn sẽ được tặng một phiếu massage toàn thân 60 phút và 45 phút trị liệu mặt hoàn toàn miễn phí. Tiệc buffet tối tại nhà hàng Chit Chat và tiệc tối với thực đơn chọn sẵn tại nhà hàng Orientica chỉ với giá chỉ 940.000 đồng mỗi người.

Ngoài ra, khách sạn còn nhiều chương trình hấp dẫn khác. Buffet tối mỗi ngày tại nhà hàng Chit Chat, thực khách thỏa sức thưởng thức nhiều món ngon trong một ốc đảo ẩm thực hiện đại và xinh đẹp cùng với khu vực bếp mở độc đáo, nhiều loại hải sản tươi ngon tại quầy hải sản tự chọn, chỉ với giá 798.000 đồng mỗi người lớn. Bên cạnh đó, khách sạn miễn phí không giới hạn rượu, bia và nước ngọt cho thực khách.

Buffet tối mỗi ngày tại nhà hàng Chit Chat, thực khách thỏa sức thưởng thức nhiều món ngon trong một ốc đảo ẩm thực hiện đại và xinh đẹp cùng với khu vực bếp mở độc đáo, nhiều loại hải sản tươi ngon.

Ngoài ra, vào mỗi tối thứ ba đầu tiên của tháng, bạn sẽ được trải nghiệm thỏa thích các món ăn ngon lành tại nhà hàng Orientica với chương trình "All you can eat" hoành tráng. Thực đơn phong phú với các món ngon và hải sản hấp dẫn chỉ với 450.000 đồng mỗi người từ 18h30 đến 22h.

Nếu bạn là tín đồ của các món hải sản, bạn sẽ không thể bỏ qua chương trình buffet đặc biệt vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Với điểm nhấn là các loại hải sản tươi ngon, phong phú, những thực khách yêu thích loại thực phẩm này sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều loại hải sản tươi sống được chế biến đặc biệt theo nhiều cách khác nhau tại nhà hàng ChitChat.

Khách sạn có không gian ấm cúng, sang trọng được tạo ra bởi sự kết hợp giữa nét hiện đại, mạnh mẽ trong kiến trúc phương Tây với nét thâm trầm, tinh tế phương Đông.

Nhà hàng Orientica tiếp tục mang đến thực khách chương trình buffet Dimsum với nhiều món ngon, được chế biến tinh tế, công phu với giá chỉ 310.000 đồng mỗi người lớn. Đặc biệt, khi gọi 10 phần, bạn sẽ được tặng một phần cho lần gọi kế tiếp. Chương trình được áp dụng vào buổi trưa từ 11h30 đến 14h30 trong ngày thứ bảy và chủ nhật.

Để biết thêm thông tin và đặt chỗ, liên hệ Khách sạn Equatorial:

Địa chỉ: 242 Trần Bình Trọng, quận 5, TP HCM.

ĐT: (08) 3839 7777 số máy lẻ: 8000 (Chit Chat) - 8333 (Orientica).

Email: dine@hcm.equatorial.com.

(Nguồn: Khách sạn Equatorial)