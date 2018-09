Lịch trình của nhóm Far East Movement tại Việt Nam

Chỉ còn vài ngày nữa, nhóm nhạc đình đám Far East Movement sẽ đến Việt Nam biểu diễn.

DJ Radio, nhà tài trợ chính cho sự kiện Far East Movement tại Việt Nam, vừa thông báo về buổi biểu diễn của FM (tên viết tắt của Far East Movement). Sau khi đến TP HCM vào sáng 22/9, buổi chiều nhóm sẽ đến Fuse Saigon để tham dự buổi Meet&Greet, bao gồm trả lời phỏng vấn và chụp hình cùng người hâm mộ.

Đêm trình diễn duy nhất của Far East Movement sẽ diễn ra vào ngày 22/9 tại Fuse Saigon (138 Lê Lai, quận 1, TP HCM) với số lượng vé có hạn. Nếu không mua được vé tham dự chương trình, các "fan" vẫn có cơ hội được gặp mặt, xin chữ ký và chụp hình cùng nhóm Far East Movement tại buổi Meet&Greet diễn ra vào lúc 16h30 ngày 22/9 bằng cách tham dự các cuộc thi do DJ Radio kết hợp tổ chức cùng Zing và XoneFM.

Thông tin đặt vé liên hệ số hotline 0937550220. Thông tin mới nhất của sự kiện có thể tham khảo bằng cách truy cập ứng dụng DJ Radio (hiện có sẵn trên App Store và Google Play) cùng trang Fanpage của DJ Radio tại: https://www.facebook.com/djradioapp.

Far East Movement, nhóm nhạc hip-hop đến từ Mỹ, là chủ nhân của hit "Round Round" - soundtrack chính trong phim “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” cùng nhiều hit nổi tiếng khác. Kể từ sau hit Round Round, nhóm đã tham gia vào nhiều chương trình truyền hình như CSI: Miami, CSI: NY, Entourage, Gossip Girl, và Finishing the Game.

Đồng thời, nhóm cũng có thêm nhiều ca khúc nổi tiếng như Live My Life (hát với Justin Bieber), Rocketeer và Turn Up The Love. Đặc biệt, ca khúc Like a G6 của nhóm đã đạt được vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào cuối tháng 10/2010, đưa nhóm trở thành nhóm nhạc Mỹ gốc Á đầu tiên giành được vị trí số một của bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Minh Trí