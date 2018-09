Lễ hội Noel tại khách sạn Equatorial

Tại khách sạn 5 sao này, bạn sẽ được thưởng thức những bữa tiệc mừng Giáng sinh, giao thừa và tân niên thịnh soạn.

Khách sạn Equatorial TP HCM với những chương trình lễ hội đặc sắc sẽ mang đến một mùa lễ hội khó quên và một sự khởi đầu thuận lợi cho năm mới đến tất cả mọi người. Bạn sẽ thưởng thức những bữa tiệc mừng Giáng sinh, giao thừa và tân niên thịnh soạn tại các nhà hàng đoạt nhiều giải thưởng của khách sạn, lắng nghe những giai điệu Giáng sinh vui tươi do dàn đồng ca trình diễn, chiêm ngưỡng cây thông Noel tại tiền sảnh. Bạn cũng có thể tự thưởng cho mình những suất massage thật thư giãn do những kỹ thụật viên điêu luyện của khách sạn thực hiện tại Equinox Spa...

Sành điệu và tiện lợi với dịch vụ "Gà Tây mang về"

Gà Tây quay vốn là món không thể thiếu đối với người phương Tây trong mùa lễ hội. Nếu bạn dự định cùng gia đình thưởng thức hương vị của món ăn này tại nhà hoặc muốn gửi tặng người thân, bạn bè, đối tác, khách sạn Equatorial mang đến bạn dịch vụ “Gà Tây mang về”. Hãy gọi hoặc điền đầy đủ thông tin vào phiếu đặt hàng và gửi fax hoặc email đến khách sạn, món Gà Tây sẽ được giao đến tận nhà bạn để dễ dàng có được một bữa tiệc ngon miệng, ý nghĩa và trọn vẹn. Giá chỉ từ 1,738 triệu đồng một con bao gồm nhân, nước sốt và khoai tây. Chương trình kéo dài từ nay đến 31/12.

Chương trình ẩm thực Giáng sinh và năm mới tại khách sạn:

Tại nhà hàng Chit Chat @ The Cafe

Tiệc buffet tối Giáng sinh, từ 18h30 đến 22h30 ngày 24/12 (Giá vé: 1.490.000 đồng++ một người, miễn phí không giới hạn bia và nước ngọt).

Tiệc buffet trưa mừng ngày Giáng sinh, từ 11h30 đến 14h30 ngày 25/12 (Giá vé: 890.000 đồng++ một người, miễn phí không giới hạn bia và nước ngọt).

Tiệc buffet đêm giao thừa, từ 18h30 đến 22h30 ngày 31/12 (Giá vé: 1.590.000 đồng++ một người, miễn phí không giới hạn bia và nước ngọt).

Tiệc buffet trưa tân niên, từ 11h30 đến 14h30 ngày 1/1/2014 (Giá vé: 890.000 đồng++ một người, miễn phí không giới hạn bia và nước ngọt).

Tiệc buffet tối tân niên, từ 18h30 đến 22h30 ngày 1/1/2014 (Giá vé: 940.000 đồng++ một người, miễn phí không giới hạn bia và nước ngọt).

Tại nhà hàng Orientica

Tiệc buffet tối Giáng sinh, từ 18h30 đến 22h30 ngày 24/12 (Giá vé: 1.100.000 đồng++ một người, miễn phí không giới hạn bia và nước ngọt).

Tiệc Dimsum Eat All You Can trưa Giáng sinh, từ 11h30 đến 14h30 ngày 25/12 (Giá vé: 550.000 đồng++ một người, miễn phí không giới hạn nước ngọt và Prosecco).

Tiệc buffet đêm giao thừa, từ 18h30 đến 22h30 ngày 31/12 (Giá vé: 1.250.000 đồng++ một người, miễn phí không giới hạn bia và nước ngọt).

Tiệc buffet Dimsum Eat All You Can trưa tân niên, từ 11h30 đến 14h30 ngày 1/1/2014 (Giá vé: 550.000 đồng++ một người, miễn phí không giới hạn bia và nước ngọt).

Tiệc hóa trang đêm giao thừa chào năm mới tại Flo

Sau khi thưởng thức các món ăn tại nhà hàng Chit Chat hoặc Orientica, bạn có thể tham gia vào dạ tiệc hóa trang tại Flo Bar để thưởng thức âm nhạc cùng với ban nhạc F&V, tạm biệt năm cũ 2013 và đón năm mới 2014 với các trò chơi, màn trình diễn ảo thuật và rút thăm may mắn. Giá vé: 300.000 đồng một người (miễn phí cho thực khách dùng bữa tại nhà hàng). Chương trình diễn ra từ 22h ngày 31/12/2013 đến 1h sáng ngày 1/1/2014.

Để biết thêm thông tin và đặt chỗ, liên hệ bộ phận ẩm thực khách sạn Equatorial TP HCM, 242 Trần Bình Trọng, quận 5, TP HCM. ĐT: 3839 7777; Fax: 3839 0011. Email: dine@hcm.equatorial.com.

(Nguồn: Khách sạn Equatorial)