Nhà hàng tổ chức 'My Way Beer Fest 2013' lúc 18h - 24h ngày 16- 20/10 tại 51 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.

Âm nhạc rộn ràng ở khắp nơi, từ những bài vũ khúc của Bỉ cho đến những điệu nhạc dân gian Pháp, khiến bất kỳ ai cũng muốn nhún nhảy. Những món buffet kiểu Âu ngon lành đã sẵn sàng, tỏa mùi hương thơm nức mời gọi. Và trên hết, 4 ly bia tươi đang chờ để bạn “dzô”. Đó là không khí đặc trưng của lễ hội bia tại My Way.

Bia là một loại đồ uống có cồn cổ nhất trong lịch sử. Bia có xuất xứ từ Ai Cập và đến khoảng năm 800 trước Công nguyên, xưởng sản xuất bia đầu tiên đã ra đời tại Đức và đưa thứ đồ uống mê hoặc này phổ biến tại châu Âu. Cũng từ châu Âu tỏa ra khắp thế giới, bia được vinh danh và nghệ thuật uống bia đã được tôn vinh thành một văn hóa.

Bia được công nhận là thức uống phổ biến, là quốc hồn, quốc túy của Đức với hàng nghìn chủng loại phong phú. Đa số dân Đức thích uống bia Pilsner có màu sáng, nồng độ cao với hương vị đậm đà của hoa bia và tùy khẩu vị mỗi người có thể chọn từng loại khác nhau. Người Đức thường tụ họp đến quán bia vào cuối tuần để vừa nhâm nhi bia vừa đứng quanh bàn tròn “buôn chuyện” với bạn bè.

Một trong những đặc trưng góp phần tạo nên “văn hóa bia” tại Đức là người ta có thể uống đến say và sau đó vẫy taxi về nhà chứ hiếm khi lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo. Trái với dân Đức, người dân Anh lại ưa chuộng dòng bia ale có nồng độ thấp và ít hoa bia với cách phục vụ khá độc đáo. Loại bia này được phục vụ từ các “vòi ni-tơ” nhằm thu được cảm giác mịn bong như kem ở miệng khi thưởng thức. Bia được rót thong thả theo hai công đoạn với một khoảng lặng ở giữa để bia lắng xuống. Đặc biệt, các loại bia ale thực (real ale) vốn không được lọc và khử trùng theo phương pháp Pasteur và chỉ được phục vụ bằng các máy bán bia. Thông thường thời gian trữ loại bia này khá ngắn (chỉ từ 3 đến 5 ngày) nhưng bù lại, quá trình lên men “sống” khiến mỗi ngày bia lại có một hương vị khác biệt mà bất cứ người sành bia nào cũng cảm nhận được.

Với hy vọng mang tới cho những tín đồ bia - dù là người dân bản xứ hay những du khách sống và làm việc trên đất Hà Thành một không gian đặc trưng nhất, những nét văn hóa ẩm thực độc đáo nhất của những lễ hội bia châu Âu, My Way Hospitality sẽ tổ chức lễ hội bia từ ngày 16/10 đến ngày 20/10. Đây sẽ là một lễ hội bia được tổ chức thường niên, mang đậm văn hóa bia và không khí lễ hội bia châu Âu. Ban nhạc sống sẽ khiến bạn hưng phấn ngay từ bước chân đầu tiên bước vào và không khó để nhận ra âm hưởng của những vũ khúc Bỉ, Pháp, Tiệp… trong dòng suối âm thanh mà họ tạo nên.

Ngay từ những chi tiết décor nhỏ nhất, cho đến tổng thể không gian, My Way Hospitality đều chủ ý mang tới một không khí của lễ hội bia châu Âu, nơi sự phấn khích, những câu chuyện bất tật và bia tươi ngon đến mềm môi…

Tham dự Beer Fest, bạn sẽ giao lưu với các thành viên trong lễ hội, tham gia các trò chơi tập thể, và bốc thăm để nhận những phần quà hấp dẫn… Đặc biệt, cùng với 4 ly bia tươi Tiger hoặc Sapporo, bạn có cơ hội thưởng thức những món ăn Âu đặc trưng như: thịt bò Australia bỏ lò, sườn heo nướng kiểu Nga, cơm rang kiểu Tây Ban Nha, bò hầm vang Pháp, chocolate Bỉ… và hòa vào không khí phấn khích và thân thiện với hàng nghìn người tham gia.

Beer Fest 2013 mở cửa từ 18h đến 24h, ngày 16 -20/10. Giá vé: 490.000 đồng một người (ưu đãi cho đặt trước vé: 428.000 đồng một người).

Địa chỉ: My Way 51 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội. ĐT: 04. 3718 6830.

Liên hệ hotline: 0909 75 1080/ 0909 37 1080 và các nhà hàng trong hệ thống của My Way.

Ngọc Điệp