Hội An là điểm đến được yêu thích thứ 2 ở châu Á

Phố cổ Hội An tiếp tục lọt vào top 10 điểm đến hàng đầu châu Á, chỉ xếp thứ 2 sau cố đô Kyoto của Nhật Bản.

Phố cổ Hội An. Ảnh: Cntraveller

Condé Nast Traveler đã công bố danh sách các giải thưởng do độc giả bình chọn năm 2013 với nhiều đại diện của Việt Nam. Trong đó, phố cổ Hội An tiếp tục lọt vào top 10 điểm đến hàng đầu châu Á, chỉ xếp thứ 2 sau cố đô Kyoto của Nhật Bản. Theo kết quả bình chọn năm 2012, Hội An giành vị trí thứ 8.

The Nam Hải Resort xếp vị trí thứ 10 và là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào top các khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á năm 2013. Trong khi đó, năm ngoái Nam Hải chỉ xếp thứ 14 và Life Heritage Resort Hội An giành vị trí thứ 10 trong 15 khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á.

Ở hạng mục khác, 4 khách sạn của Việt Nam lọt vào top 25 khu nghỉ hàng đầu khu vực Đông Nam Á bao gồm khách sạn Sofitel Metropoles Hà Nội, Park Hyatt Saigon, Sofitel Plaza Hà Nội và Sofitel Saigon Plaza. Trong cuộc bình chọn năm ngoái, Việt Nam có 3 đại diện là Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Park Hyatt Saigon và Sheraton Saigon.

Khu nghỉ dưỡng The Hai Nam. Ảnh: The Nam Hai

Tạp chí Condé Nast Traveler mỗi năm đều tổ chức cuộc thi bình chọn qua mạng bởi độc giả với nhiều hạng mục trao giải dành cho các thành phố, khu nghỉ dưỡng và khách sạn đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. Giải thưởng thường niên này thu hút rất đông sự chú ý của độc giả. Kết quả khảo sát năm nay dựa trên phiếu bầu của gần 80 nghìn lượt độc giả, trong khi năm ngoái chỉ dừng lại với hơn 46 nghìn.

Ngọc Anh (Theo Cntraveller)