Gợi ý ăn chơi ngày Tết ở Sài Gòn

Đi dạo đường hoa Nguyễn Huệ, đón giao thừa, đi lễ chùa đầu năm, xem kịch... là những điều có thể tận hưởng dịp Tết ở Sài Gòn.

1. Đi dạo đường hoa Nguyễn Huệ và đón giao thừa

Như những năm trước đây, đường hoa Nguyễn Huệ luôn là điểm du xuân được người dân thành phố mang tên Bác lựa chọn. Khai mạc vào ngày 28 tháng chạp, ngoài hình tượng chủ đạo là đàn ngựa, tượng trưng cho năm Giáp Ngọ 2014, đường hoa còn là nơi hội tụ của muôn vàn loại hoa khoe sắc khác nhau. Bên cạnh đó, hình ảnh làng quê Việt Nam cũng được tái hiện ngay giữa những tòa nhà cao tầng với bụi tre, giếng nước, ao làng... mang đến cảm giác thanh bình trong những ngày đầu năm mới.

Sau khi dạo bước ở đường hoa, bạn có thể đi về bến Bạch Đằng để cùng mọi người đón chờ thời khắc đặc biệt nhất trong năm với màn pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới Giáp Ngọ 2014. Nếu muốn chọn cho mình một vị trí đẹp nhất để xem pháo hoa bạn nên đến đây trước 21h. Bên cạnh đó, bạn có thể lựa chọn những quán cà phê trên các cao ốc gần đó như: khách sạn Majestic, tòa nhà Bitexco... để trải nghiệm cảm giác xem pháo hoa từ trên cao.

2. Đi lễ chùa

Sau khi đón giao thừa, bạn có thể đến thắp nhang xin lộc đầu năm tại các ngôi chùa lớn của thành phố như: chùa Vĩnh Nghiêm, Việt Nam Quốc Tự, chùa Phổ Quang, chùa Ngọc Hoàng.... Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là vào thời điểm này, các ngôi chùa này thường rất đông đúc, nên bạn có thể lựa chọn buổi sáng mồng 1 để đi lễ chùa cùng gia đình.

3. Cà phê Sài Gòn ngày vắng tanh

Trái ngược với cảnh tấp nập thường thấy của Sài Gòn, vào những ngày đầu năm mới, đường phố ở đây thưa thớt bóng người. Đón năm mới bên ly cà phê thơm lừng và tán gẫu cùng người thân, bạn bè là một gợi ý không tồi cho bạn trong những ngày đầu năm. Nhiều quán cà phê đẹp mà bạn có thể lựa chọn cho mình như: cà phê Du Miên; Miền Đồng Thảo; cà phê Trầm; quán Nến (quận Phú Nhuận); quán Country House (quận Gò Vấp); những quán trên đường Phan Xích Long như: Boulevard; Nắng Xanh; Bud's... hoặc các quán cà phê máy lạnh dưới những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố.

4. Các hoạt động giải trí

Trong thời điểm tết 2014, rất nhiều bộ phim mới trong nước cũng như nước ngoài được ra rạp như: Cô Dâu Đại Chiến 2, Năm Sau Con Lại Về, Cuộc Chiến Với Chằn Tinh, The Hobbit: The Desolation of Smaug (3D), Tarzan (3D), Walking with Dinosaurs (3D), Walking with Dinosaurs (3D), Đại náo thiên cung (3D)... Bạn có thể đến các cụm rạp của Megastar Nguyễn Du; Nguyễn Trãi; cụm rạp CGV ở Parkson Hùng Vương; Parkson Paragon; CT Plaza; Celadon Tân Phú...

Nếu không thích đi xem phim, bạn có thể đến sân khấu kịch để xem các vở kịch rùng rợn hoặc hài kịch như: Yêu Giờ Chót, Ma Lực Kinh Hoàng, Giếng Khơi... (Sân khấu kịch Phú Nhuận); Ma Da, Biệt Thự Cuối Đường Số 13, Cái Chết Bí Ẩn (Sân khấu kịch Sài Gòn); Chuyện Tình BangKok, Cõng Mẹ Đi Chơi, Lạnh Nhẹ Từ Phía Sau (Sân khấu kịch Thế Giới Trẻ)... Rước Lộc Vào Nhà, Con Muốn Ba Sống Sao, Ai Là Cô Dâu (Sân khấu Nụ Cười Mới)...

Điều cần lưu ý là vào những ngày tết thường xảy ra tình trạng hết vé, nên bạn cần mua vé sớm nếu muốn đi xem vào những ngày Tết.

Bên cạnh đó, các công viên nước Đầm Sen; Đại Thế Giới; công viên Văn hóa Suối Tiên; Thảo Cầm Viên... cũng là điểm đến bạn có thể lựa chọn để đưa cả nhà đi vui xuân đầu năm.

Huấn Phan