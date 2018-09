F-Band mở màn sự kiện kỷ niệm The Bank 2 tuổi

Cùng với F-Band, nhiều ca sĩ, DJ hàng đầu khác cũng tham gia chuỗi sự kiện này tại Hà Nội.

Vào ngày 18/4 tới, The Bank Entertainment chính thức tròn 2 năm tuổi. Để kỷ niệm dịp đặc biệt này, hàng loạt sự kiện lớn sẽ diễn ra trong tuần lễ "The Bank 2nd year anniversary" với những bữa tiệc âm nhạc sôi động như lời tri ân gửi đến những người đã ủng hộ thương hiệu.

Mở đầu cho chuỗi sự kiện là Buffet Party mang tên "Let's F... With The Bank" với sự góp mặt của nhóm nhạc F-Band (X-Factor) vào thứ 4, ngày 8/4. Đây là một trong những chương trình nổi bật nhất của The Bank Entertainment trong năm 2014. Hai số mỗi tháng, lượng người tham gia lên đến 1.000 người mỗi đêm, "The Bank Buffet" đã tạo được ấn tượng mạnh với giới trẻ yêu nhạc điện tử Hà Nội. Kết hợp với sự kiện này, 4 chàng trai F-Band cùng những bản mash-up độc đáo của mình sẽ đem lại một bữa tiệc âm nhạc sôi động, thú vị để mở đầu cho dịp kỷ niệm The Bank 2 năm tuổi.

Các chàng trai F-Band được nhiều người biết đến sau X-Factor.

Thứ 7, ngày 11/4, nam ca sĩ Tuấn Hưng sẽ xuất hiện trên sân khấu của The Bank với những bản hit của mình. DJs show với các DJ tên tuổi như Nam Đen, JangLoa, HuyDX và đặc biệt là bộ đôi DJ khách mời từ Germany: Chopstick (Chí Thiện) và Johnjon (Chí Thanh) sẽ cùng mang đến một party đêm thứ 7 sôi động tại The Bank Entertainment.

Nam ca sĩ Hà Thành cũng sẽ góp mặt trong chuỗi chương trình của “The Bank 2 Years Anniversary”.

Thứ 4, ngày 15/4, chương trình The Bank Buffet trở lại cùng các DJ UyênVy Nguyễn, Hanzoi, JangLoa, HuyDX. Trong tháng 4 - tháng sinh nhật của mình, The Bank sẽ thực hiện 4 số Buffet Party đặc biệt dành cho các bạn mỗi tối thứ 4 hàng tuần. MC Mr.A và Solar sẽ thay phiên nhau khuấy động không khí party.

Thứ 6, ngày 17/4 sẽ là chương trình The Bank of Fashion Show được thực hiện bởi thương hiệu thời trang cá tính và đầy chất riêng ByT Studio. Với chủ đề "Plastic Doll" cùng những người mẫu chuyên nghiệp và các mẫu thiết kế ấn tượng, Fashion show "Plastic Dol" & DJ show (Gary Bình, Hanzoi, Trung Anh, HuyDX) sẽ mang đến cho người xem - người nghe nhạc một đêm mãn nhãn và đầy lôi cuốn.

Sự kiện chính "The bank 2-year annniversary" sẽ diễn ra vào thứ 7 ngày 18/4 với màn pháo hoa rực rỡ tại Sky Bank vào lúc 24h. Ba rapper Big Daddy, Yanbi, Mr.T; các DJ danh tiếng như Nam Đen, JangLoa, Hanzoi, HuyDX, Gary Bình, Uyên Vy Nguyễn, Trung Anh; MC Mr.A, Solar và các vũ công sẽ khuấy động chương trình, tạo nên một bữa tiệc sinh nhật nhiều cảm xúc. The bank cũng tổ chức các chương trình đặc sắc như DJ show, Liveshow, Fashion Show, Ladies9 trong chuỗi chương trình kỷ niệm 2 năm này.

The Bank Entertainment là điểm đến của nhiều bạn trẻ yêu âm nhạc và sự sôi động.

Cùng các chương trình đặc sắc mang đậm nét riêng, "The Bank 2nd Anniversary" sẽ là chuỗi sự kiện đặc biệt và nhiều ý nghĩa với tất cả những người đã quan tâm, yêu mến và ủng hộ thương hiệu suốt 2 năm qua. Trải qua 2 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc - văn hóa - dịch vụ, The Bank Entertainment đang tiếp tục là địa điểm giải trí đặc sắc tại Hà Nội. Đến với The Bank là đến với thế giới âm nhạc đẳng cấp, một sân chơi văn minh, hiện đại và đạt chuẩn cả về không gian, thiết bị cũng như chất lượng dịch vụ. Thương hiệu luôn mong muốn đem đến cho người yêu nhạc tại Hà Nội những bất ngờ thú vị trong các hoạt động đầy màu sắc của mình.

