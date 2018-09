Du lịch 5 sao với giá… 3 sao

Website Tiết kiệm vui đang có chương trình đặt phòng được giảm giá tới 72% tại Đà Lạt và Phan Thiết.

Lẩn khuất giữa đồi thông, Đà Lạt Eden Lake Resort & Spa ẩn hiện dưới chân núi Phụng Hoàng, hồ Tuyền Lâm. Các phòng đều có cửa sổ hướng ra khung cảnh tuyệt trần ở Hồ Tuyền Lâm. Chỉ với 1.240.000 đồng du khách sẽ được nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao tại đây trong 2 ngày 1 đêm, tiết kiệm 72% so với giá trị 4.365.900 đồng khi đặt phòng tại website.

Bạn cũng có thể nghỉ dưỡng tại Sammy Đà Lạt Hotel, với giá 860.000 đồng, tiết kiệm được 48% so với giá gốc là 1.650.000 đồng. Khi hoàng hôn về, Sammy như một tòa lâu đài nguy nga… Qua những ô cửa kính, bạn có thể ngắm nhìn hoàng hôn lúc mặt trời để rớt lại những tia nắng cuối ngày vàng rực. Nơi đây cũng là địa điểm đãi tiệc được lựa chọn nhiều nhất bởi sự chuyên nghiệp trong cách phục vụ và thực đơn phong phú.

Chỉ mất 860.000 đồng đã có thể tận hưởng được đầy đủ dịch vụ của giá gốc là 1.650.000 đồng ở khách sạn Sammy Đà Lạt.

Cũng trong chương trình, chỉ 960.000 đồng, tiết kiệm 49% so với giá 1.882.000 đồng, bạn có thể nghỉ 2 ngày 1 đêm dành cho 2 người tại khu nghỉ dưỡng Phan Thiết - The Beach Resort. Từ bãi biển ở resort, bạn có thể nhìn thấy những đoàn thuyền ra khơi trong ánh bình minh, bắt đầu một ngày khai thác thủy hải sản trên biển. Khi chiều về, quý khách có thể phụ kéo lưới cùng người dân làng biển, chọn những món hải sản tươi xanh, ngon lành nhất. Đầu bếp ở The Beach Resort sẵn sàng phục vụ theo thực đơn yêu cầu của khách.

Tietkiemvui giúp bạn có những lựa chọn tốt nhất trước mỗi chuyến đi du lịch.

Bạn có thể đi vào dịp cuối tuần mà không thu thêm phụ phí. Với sự hỗ trợ của Tập đoàn Hoàng Ngọc, Công ty du lịch Việt - Nhật Tiết kiệm vui hỗ trợ dịch vụ đặt phòng tiện lợi, đảm bảo tỷ lệ có phòng cho khách du lịch. Ngoài ra, đội ngũ chăm sóc khách hàng và cộng tác viên của Tiết kiệm vui tại các địa phương sẽ hỗ trợ khách hàng tối đa.

Website http://www.tietkiemvui.com/ cung cấp các thông tin du lịch chính xác, tiện lợi và cập nhật, đồng thời là nơi những người yêu thích du lịch chia sẻ những trải nghiệm thực tế của chính mình. Hằng ngày website có chương trình mua phòng khách sạn cao cấp hay những tour với giá trị khá lớn với “Deal = 0”. Hotline: (08) 38 25 82 82.

Ngọc Điệp