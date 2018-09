Đổi vị món cũ nhờ Mayonnaise

Cá chiên hay rau xào không phải là món mới trong thực đơn hàng ngày, nhưng nếu bạn thay đổi gia vị, món ngon sẽ càng ngon hơn.

“Xoay qua xoay lại cũng một vài món tôi cũng muốn đổi món nhưng không có thời gian để suy nghĩ sáng tạo thêm. Tôi cứ nghĩ cuối tuần sẽ rảnh rỗi làm món mới nhưng rồi chăm con, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ không hở tay ra để làm, vậy là cứ rơi vào vòng luẩn quẩn chẳng có cách nào suy nghĩ ra món mới”, chị Hoài Anh, nhân viên ngân hàng tại Hoàng Mai, Hà Nội tâm sự về “nỗi khổ” nấu gì cho gia đình ăn ngon.

Không riêng chị Hoài Anh mà nhiều chị em khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, ý tưởng không thiếu nhưng không có thời gian chọn mua những thực phẩm, nguyên liệu để làm món mới. Cái khó của chị em là ngoài nấu ăn ngon, đủ dinh dưỡng còn phải biết đổi món, đổi vị khiến món ăn lúc nào cũng phải hấp dẫn các thực khách trong gia đình mình. 150 công thức nấu ăn của chương trình "Nấu ngon cùng Aji-mayo” sẽ cung cấp cho các chị, các mẹ những kiến thức, ý tưởng sáng tạo giúp món cũ trở nên ngon hơn và món mới cũng hấp dẫn không kém. Ngoài sử dụng như nước xốt và trộn salad như một cách truyền thống, xốt Mayonnaise “Aji-mayo” có thể biến món tôm ram không bị khô mà trở nên đậm vị, nước xốt béo sánh mịn hơn kích thích mọi giác quan. Bạn có thể quét một lớp xốt này trên món nướng lúc ướp sẽ làm cho món ăn chín đều, thấm gia vị và không bị khô…

Thử tài nấu ăn online với 150 món.

Nhiều bí quyết nấu nướng sẽ được tiết lộ trong chương trình "Nấu ngon cùng Aji-mayo” với giải thưởng hàng tháng là tủ lạnh Toshiba và hàng trăm giải may mắn là các dụng cụ nhà bếp tiện dụng. Đây là cuộc thi online do nhãn hàng “Aji-mayo” tổ chức dành cho phụ nữ yêu thích nấu ăn. Cách thức tham gia đơn giản, bạn chỉ cần truy cập vào http://ajimayomonngon.vn/#/The-Le và sắp xếp đúng thứ tự các bước thực hiện món ăn do chương trình đưa ra và ghi điểm. “Ngân hàng trò chơi” gồm 150 công thức món ăn phong phú từ các món salad đến kho, chiên, xào, nướng… với sự kết hợp sáng tạo cùng xốt “Aji-mayo”. Bạn sẽ được cộng điểm thưởng khi hoàn thiện công thức trong thời gian sớm nhất và kêu gọi được nhiều bình chọn.

Bên cạnh mục đích tham gia trò chơi nấu ăn, nhiều chị em tham gia chương trình còn có cơ hội chia sẻ ý kiến về cách chế biến các món ăn và giải toả nỗi niềm “Hôm nay ăn gì?”.

Nhiều bí quyết kết hợp tinh tế và mới lạ trong 150 món ăn đang chờ bạn khám phá tại www.ajimayomonngon.vn.

Ngọc Điệp