Diện mạo mới của du thuyền Bhaya

Công ty du thuyền Bhaya đang vận hành chuỗi 3 thương hiệu: Bhaya Classic, The Legend và The Au Co. Là một trong những đơn vị sở hữu đội tàu sang trọng và lớn tại vịnh Hạ Long, Bhaya có 14 tàu ngủ đêm và 180 cabin mỗi tháng công ty đón tiếp và phục vụ trên 5.000 du khách từ khắp các quốc gia trên thế giới.

Hình ảnh đội tàu của công ty du thuyền Bhaya.

Bến cảng, hệ thống cầu tàu mới và trung tâm đón khách của công ty có vốn đầu tư hàng triệu đô la Mỹ. Với phương châm mang đến những dịch vụ hoàn hảo trên những du thuyền 5 sao cao cấp, trong năm 2013 công ty Du thuyền Bhaya đã hoàn thành và sắp đưa vào hoạt động hệ thống cầu tàu hiện đại tại Hạ Long và trung tâm đón khách với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn một triệu đô la Mỹ.

Bến cảng, hệ thống cầu tàu mới và trung tâm đón khách.

Sau 3 tháng làm việc, cùng với sự tư vấn của các chuyên gia thiết kế người Pháp, vào đầu tháng 10 năm 2013, công ty du thuyền Bhaya đã hoàn thành việc bảo dưỡng và nâng cấp toàn bộ đội tàu. Trong đợt bảo dưỡng lớn và toàn diện nhất từ trước đến nay này tất cả các tàu đều được sơn sửa lại, toàn bộ nội thất được nâng cấp và thay mới.

Đồng thời, công ty cũng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên và tiến hành điều chỉnh, hoàn thiện các dịch vụ trên tàu. Tất cả các nhân viên đều được tuyển chọn kỹ lưỡng và được đào tạo một cách chuyên nghiệp trước khi bắt đầu làm việc. Với sự đầu tư quy mô và chất lượng, đội tàu đang khoác lên mình một ảnh mới, chuyên nghiệp và đẳng cấp hơn. Với Du thuyền Bhaya, du khách chắc chắn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á hiện nay

