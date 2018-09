Điểm đến cho những nụ hôn ngọt ngào

Xung quanh cây cầu Than thở (Bridge of Sighs) có rất nhiều truyền thuyết. Có người cho rằng xưa kia, khi những tù nhân được áp giải qua cầu nhìn thấy cảnh đẹp của thế giới bên ngoài, họ đã không nén được tiếng thở dài. Lại có một câu chuyện khác, cho rằng nếu bạn hôn người yêu khi cả hai đang ngồi trên chiếc thuyền Gondola, đi qua chân cầu Than thở vào lúc hoàng hôn, tình yêu của bạn sẽ trở nên vĩnh cửu. Cái thở dài là của những cặp tình nhân khác khi nhìn thấy cảnh tượng đó.