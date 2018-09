Đêm nhạc của Hương Tràm tại The Budest

Vào 21h ngày 15/11/2013, tại The Budest sẽ diễn ra đêm nhạc của Hương Tràm, quán quân The Voice 2012 mang tên “Vẫn yêu từng phút giây”. Đêm nhạc là dịp nữ ca sĩ thể hiện những ca khúc đã làm nên thành công của cô tại cuộc thi The Voice 2012 như Anh, It's not good bye, Hạ trắng, Với em là mãi mãi…