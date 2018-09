Ý nghĩa những món đồ lưu niệm hình cú khắp thế giới

Nếu bạn nhận được món quà có hình con chim cú từ một người quen đi nước ngoài mang về, hãy coi đó là một vinh dự, là sự may mắn.

Trong văn hóa hiện đại Nhật Bản, biểu tượng con chim cú có một ý nghĩa đặc biệt. Hầu hết người Nhật nào cũng đeo trên người một món đồ có hình chim cú. Nếu bạn dạo quanh các cửa hàng hoặc đi tàu điện ngầm ở Nhật Bản, bạn sẽ thường bắt gặp những hình chim cú là dây đeo cổ, decal, ốp hay dây đeo điện thoại, thú nhồi bông... với đủ hình thù và kích cỡ. Cú cũng như những biểu tượng phổ biến khác như mèo Hello Kitty hay gấu Rilakkuma, nhưng vì một ý nghĩa khác. Ở Nhật Bản, cú mang tới may mắn và bảo vệ bạn khỏi những rủi ro trong cuộc sống.

Hình tượng may mắn này vốn xuất phát từ cách phát âm tiếng chim cú Fukuro, trong đó từ 福 fuku, có nghĩa là may mắn; 来ku, tương tự động từ "đến"; 郎 ro như hậu tố tên chung chung của con trai. Tóm lại Fukuro có nghĩa là "may mắn đến" hoặc một bùa may mắn để chào đón thần tài. Ngoài ra, Fu còn có nghĩa "không có", kuro nghĩa là "khó khăn", nên chim cú còn được coi là biểu tượng giúp con người vượt qua khó khăn, hoặc đẩy lùi khó khăn trong cuộc sống.

Một số người tin rằng màu sắc và hình dáng khác nhau của biểu tượng con cú sẽ mang tới những may mắn và sức mạnh khác nhau. Đây chính là lý do tại sao có rất nhiều đồ lưu niệm, đồ dùng hình cú được sản xuất theo nhiều kiểu dáng, mẫu mã được bán tại Nhật Bản.

Và tất nhiên hình tượng chim cú không chỉ là biểu tượng may mắn ở Nhật Bản. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, loài chim cú này cũng có nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Chim cú gắn liền với phép thuật, trí tuệ và sự nhanh nhẹn, trong suốt lịch sử loài người, từ Hy Lạp cổ đại cho đến văn hóa châu Á và Mỹ ngày nay. Người da đỏ mặc áo lông cú để bảo vệ khỏi tà ma. Trong văn hóa Trung Đông, hình tượng con cú còn được coi như một biểu tượng thiêng liêng từ thế giới bên kia luôn bảo vệ con người.

Vì thế, nếu bạn nhận được những món quà có hình cú, bạn hãy coi đó là một niềm vinh dự, là sự may mắn mà người tặng muốn dành cho bạn. Không chỉ là món quà tặng từ các chuyến du lịch nước ngoài, các đồ vật từ con chim cú cũng sẽ rất ý nghĩa khi làm quà tặng sinh nhật.

Linh Hương (theo Owlcation)