Vườn quốc gia đẹp như tranh ở Croatia ít người biết

Một du khách Việt đã có cơ hội thăm một trong những di sản thiên nhiên đầu tiên của thế giới ở Plitvice, miền Trung Croatia.

Khu vườn Plitvice được thành lập năm 1949 trong khu vực miền núi trung tâm Croatia, tại vùng biên giới với Bosnia và Herzegovina. Đây là khu vực kết nối các tuyến đường Bắc - Nam quan trọng, đi qua vườn quốc gia, kết nối nội địa Croatia với các vùng ven biển Adriatic. Hiện nay, khu vườn này có diện tích gần 300.000 km2.

Đây là một trong những di sản thiên nhiên đầu tiên của thế giới.

Tôi còn nhớ rõ cái ngày cầm tờ tạp chí nước ngoài có bài viết giới thiệu về Plitvice trên tay và cảm giác hào hứng khó tả khi ấy, đó là lần đầu tiên tôi biết đến Plitvice. Mà chỉ từ những cái tên người ta ví von gọi nó thôi, cũng đã đủ khiến tôi phải tự nhủ rằng nhất định phải có một ngày đặt chân tới khám phá “Thiên đường hạ giới”, “Thiên đường cho tín đồ đi bộ leo núi” này.

Hơn thế nữa, công viên quốc gia của Croatia này còn được quảng bá rất mạnh mẽ và rộng rãi với thương hiệu “Di sản thiên nhiên thế giới” do UNESCO công nhận. Chính vì sự hấp dẫn khó có thể cưỡng lại ấy, tôi đã tìm tới mảnh đất thiên đường đó và không ngoài sự mong đợi, Plitvice thậm chí còn tuyệt vời hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng. Nhưng có lẽ, cách người Croatia làm du lịch là thứ để lại cho tôi nhiều chiêm nghiệm nhất.

Ấn tượng đầu tiên là giao thông công cộng đến và đi từ những thành phố lớn rất thuận tiện. Phương tiện để di chuyển ngoài xe bus, còn có tàu chạy rất thường xuyên (chạy hàng ngày và nhiều chuyến 1 ngày) từ thủ đô Zagreb (cách 140 km), hay thành phố Zadar (cách 140 km) và thành phố Split (cách 250 km) với giá vé khá phải chăng (từ 10 đến 15 Euro/chiều/người). Ngoài ra hệ thống đường xá rất tốt, du khách cũng có thể lựa chọn thuê xe tự lái đến khu công viên.

Điều tuyệt vời tiếp theo đó là giá vé vào cửa rất hợp lý nếu không muốn nói là khá rẻ và còn được chia ra nhiều loại như: cá nhân, theo đoàn, người lớn, sinh viên, trẻ em, 1 ngày, 2 ngày. Với mỗi loại, giá lại khác nhau, tùy thuộc vào thời gian đến trong năm và thời gian ở lại cũng như đi theo đoàn hay đi riêng lẻ. Giá đi theo đoàn sẽ rẻ hơn giá vé cá nhân, giá trẻ em cũng thấp hơn giá sinh viên và người lớn, còn trẻ em dưới 7 tuổi thì được miễn phí. Giá vé đã bao gồm vận chuyển bằng xe bus và tàu thủy đi lại trong công viên. Việc đặt nhiều mức giá một cách hợp lý như vậy không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy lượng du khách tới thăm mà còn thể hiện sự quan tâm chu đáo tới du khách của những người quản lý nơi này.

Đối với một công viên quốc gia, một thiên đường tự nhiên được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, thì việc bảo tồn thiên nhiên và sinh vật là một trong những ưu tiên hàng đầu. Ngoài việc được đầu tư đầy đủ, việc quy hoạch công viên một cách chuyên nghiệp và rõ ràng thành từng khu cho khách tham quan và cho việc bảo tồn càng khiến cho việc quản lý khoa học và tiện lợi hơn rất nhiều.

Vườn quốc gia Plitvice có hệ động thực vật vô cùng phong phú.

Đến với Plitvice, du khách có thể hài lòng và yên tâm với những sự hướng dẫn, trợ giúp rất chi tiết và chu đáo. Biển chỉ dẫn có ở khắp nơi, tờ rơi với thông tin rõ ràng luôn sẵn có. Các quầy thông tin được bố trí tại các điểm mấu chốt, nhân viên hướng dẫn nhiệt tình bằng tiếng Anh.

Một điểm đáng khen nữa của Plitvice đó là việc thiết kế nhiều tuyến đi khác nhau phù hợp với quỹ thời gian và kế hoạch của mọi du khách. Họ cung cấp dịch vụ hướng dẫn viên đi kèm cho đoàn 15 người trở lên nếu khách có nhu cầu. Hướng dẫn viên không chỉ kinh nghiệm và chuyên nghiệp mà còn rất đa dạng với 6 thứ tiếng khác nhau.

Ngoài việc cung cấp dịch vụ đa dạng, những hình thức khám phá công viên cũng rất phong phú. Khách tham quan có thể chọn đi bộ, leo núi, đi xe đạp, đi xe điện hoặc tàu thủy…

Để đem đến cảm giác thoải mái nhất cho du khách khi tham quan, ban quản lý cũng rất khéo léo bố trí đội ngũ nhân viên của mình. Du khách đến đây đều khẳng định rằng họ có cảm giác thư giãn, thanh bình, an toàn, tự do hơn rất nhiều khi không phải thường xuyên trông thấy bóng dáng của đội ngũ nhân viên chăm sóc, trông coi rừng như nhiều nơi khác - điều thường khiến cho khách du lịch cảm thấy bất an như bị theo dõi.

Hệ thống dịch vụ phụ dành cho du khách như quán ăn, khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng bán đồ lưu niệm cũng rất được quan tâm và bố trí khoa học. Các quán ăn được có ở hầu hết các điểm dừng chân trên các tuyến đi của khách. Đối với khách du lịch có nhu cầu nghỉ qua đêm, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ cũng được phân bố xung quanh công viên với hơn 20 cơ sở lưu trú tại các cửa ra. Các cửa hàng đồ lưu niệm cũng được sắp xếp với số lượng và vị trí rất hợp lý.

Một nét độc đáo nữa không thể không kể đến của Plitvice đó là để thêm phần thu hút đối với du khách; công viên Plitvice còn cung cấp dịch vụ đám cưới trọn gói bao gồm tổ chức, quay phim, chụp ảnh… tại công viên cho các cặp tình nhân.

Các hướng dẫn chi tiết trong khu vườn quốc gia.

Vườn quốc gia Plitvice mở cửa đón du khách quanh năm. Nơi đây gồm các khu vực xung quanh hồ và thác nước. Cụ thể là có tất cả 7 khu vực dành cho khách tham quan bao gồm: 12 hồ thượng, 4 hồ hạ, suối Plitvica, sông Korana, động Šupljara, quần thể núi đá vôi Karlovci và các khu rừng nguyên sinh của Čorkova Uvala. Sở dĩ nơi đây thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch mỗi năm đến từ khắp nơi trên thế giới cũng bởi vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của những khu rừng, những thác nước và hồ rộng lớn cùng hệ sinh thái động thực vật đa dạng và phong phú.

Lâm Nguyễn