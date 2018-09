Vui vẻ khi đi máy bay giá rẻ

Đi máy bay giá rẻ phải xác định 'tiền nào của nấy' để tránh những bực tức. Nếu có bị delay cũng đừng than thở trách móc làm gì cho mệt mà cố cười lên.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi biết đến máy bay giá rẻ (Low Cost Carrier - LCC) là những năm còn hay đi công tác ở Bangkok nhiều. Hồi đó sếp cũ khoái cho nhân viên họp bên Bangkok, cho ở Shangri-la hotel bên sông Chao Phraya đẹp hết ý và ăn hải sản ngập mặt nên tôi hay xung phong đi chứ không chút ngần ngại như đi mấy nơi khác. Thêm nữa, cứ họp hay vào ngày thứ 4 và thứ 5, nên tôi xin nghỉ phép luôn thứ 6, thế là có 3 ngày để đi chơi trong nước Thái mà không tốn tiền túi để mua vé máy bay. Tôi cũng không rành về vụ hàng không giá rẻ nhưng nhờ vào người bạn Thái hay kể cho tôi nghe vụ vé máy giá rẻ của Thai Air Asia và vậy là những ngày weekend tranh thủ trong chuyến công tác ở Bangkok đó, tôi đã book vé máy bay của hãng hàng không giá rẻ này để có những chuyến đi thú vị, rẻ tiền đến Chiangmai, Chiang Rai, Phuket...

Air Asia là hãng hàng không giá rẻ nhiều người Việt Nam sử dụng nhất.

Hàng không giá rẻ ra đời đúng là cuộc cách mạng để cho mọi người đều có cơ hội đi máy bay chứ không như ngày xưa chuyện đi máy bay chỉ dành cho những người có tiền là chính. Các slogan của những hãng hàng không giá rẻ cũng hướng đến khách hàng một cách đơn giản dễ hiểu ví dụ Air Asia thì lấy slogan là "Now Everyone Can Fly" còn JetstarAsia thì "All day every day low fares" và Jetstar Pacific ở VN thì có câu kết hợp của 2 cái slogan kia nghe cũng lọt lỗ tai "Giá rẻ mỗi ngày, mọi người cùng bay"...

Sau trải nghiệm giá rẻ với Thai Air Asia bên Thái, khi hãng hàng không giá rẻ Việt Nam đầu tiên Pacific Airlines của xứ mình bắt đầu thì tôi cũng đã có cơ hội nếm thử. Hồi đó tôi có người bạn làm ở Pacific Airlines, mấy chương trình bán vé giá rẻ bạn ấy biết trước và báo tôi sáng sớm nhảy vào book ngay. Thế là cứ bay về Đà Thành uống cafe rồi vào lại trong ngày với mức giá khứ hồi luôn thuế chỉ có gần 100.000 đồng, khi nói ra ai cũng không tin nổi luôn.

Rồi Pacific Airlines liên doanh với Jetstar, Jetstar Pacific ra đời... những ngày đó Jetstar Pacific cũng hay bán vé rất rẻ. Dĩ nhiên là khi mới ra cần có tên trên thị trường và để nhiều người biết đến nên Jetstar Pacific liên tục có những đợt khuyến mãi vé rẻ. Cũng nhờ online trên mạng hoài nên tôi cũng chộp lấy nhiều vé rẻ để về thăm nhà, đi chơi xa... không những riêng tôi mà còn cả người thân, bạn bè... có những chuyến đi chơi rẻ tiền ai nấy cũng khoái.

Đi máy bay giá rẻ trước tiên phải nhận định là "tiền nào của nấy" để tránh những bực tức không đáng có. Nói chung là các hãng bán vé rẻ vì cắt giảm bữa ăn, nước uống, tiếp viên ít, thêm ghế ngồi nên khi bay vé rẻ thường ngồi chật chội hơn và khách muốn yêu cầu cái gì thêm cũng phải trả tiền, ví dụ như tiền cho hành lý, ghế ngồi chỗ tốt, muốn có chăn mền đắp khi lạnh...

Nhiều điều thú vị trên chuyến bay của Cebu Pacific Air.

Còn chuyện delay (hoãn chuyến) thì cũng hay xảy ra lắm, nhất là Jetstar Pacific ở xứ mình chứ tôi đi Cebu Pacific Air, Jetstar Asia hay AirAsia... thì chưa bị lần nào. Theo tôi nghĩ thì các hãng giá rẻ cũng không muốn bị delay mà do trục trặc vấn đề gì đó rồi không có máy bay nhiều để thế chỗ đâm ra delay nối tiếp delay thôi chứ mỗi khi như vậy, công việc, giờ giấc bay của họ cũng xáo trộn tùm lum. Bởi thế, khi bay giá rẻ, có bị delay cũng đừng than thở trách móc làm gì cho mệt mà ráng cười lên. Nhắc đến vụ delay tôi lại nhớ cảnh cả nhóm đi Đà Nẵng chơi xong khi trở về TP HCM mua vé Jetstar Pacific bị delay từ tối đến 4h sáng làm cả nhóm phải ngủ lại sân bay và được đền bù mỗi đứa 200.000 đồng cho đêm trắng đó. Thực ra thế cũng vui và là kỷ niệm khó phai.

Lúc đi Mỹ tôi cũng bay giá rẻ trong nội địa đất nước này và bất ngờ trước những mức giá rẻ đến không tin được khi book sớm trước thời gian dài sau khi đã fix lịch trình. Giá rẻ nhưng vẫn check in online, check in tại kios đầy đủ hết... Mà tôi thấy hình như chỉ có tiếp viên ở Việt Nam mình là trẻ đẹp chứ bên Mỹ toàn tiếp viên già. Tuy già nhưng thấy họ vui cười hoài, lúc nào cũng luôn miệng hỏi mình cần gì không và lo lắng đến hành khách cho dù đây là máy bay giá rẻ. Họ ân cần đến giúp những người già, bị tật... hay khi em bé khóc họ còn đến ẵm giúp em bé để dỗ em bé nữa đó.

Bữa đi Philippines với Cebu Pacific cũng hay, đây là hãng giá rẻ to nhất bên Philippines và phục vụ của họ cũng tốt như Air Asia vậy. Tiếp viên còn có trò đố vui khi máy bay và tặng quà cho du khách rất là hay ho. Nói là đố vui thì không đúng nhưng đại khái là họ sẽ nêu ra câu hỏi về đồ vật rồi ai đưa ra nhanh nhất là sẽ có quà. Ví dụ: Ai có thể cho họ xem tấm hình chụp cả gia đình hay ai đi biển thì thường mang theo cái gì để chống nắng... Món quà chỉ là nhỏ nhỏ nhưng mà hành khách thấy vui lắm. Tiếp viên bán hàng cũng vui vẻ, họ bán kính cho du khách thì bảo là " mọi người đi Boracay có ai quên mang theo mắt kiếng để đeo khi ra biển không?" "Đôi mắt là quan trọng lắm đó, các cô gái nên mang mắt kiếng để vừa bảo vệ đôi mắt, vừa chụp hình xinh đẹp hơn"... vừa nói cô tiếp viên vừa đeo kính vào làm người mẫu trông rất dễ thương.

Nói chuyện máy bay giá rẻ không thể quên được Indochina Airlines của bác Hà Dũng, lúc đó mình cũng bay được với hãng này mấy lần về thăm nhà. Phải nói là dịch vụ của hãng này tuyệt vời, ăn đứt nhiều hãng khác. Chỉ tội cái ít máy bay (hình như chỉ có một chiếc) và thiếu tiền nên phải đóng cửa chứ mình là mình khoái hãng này và Air Mekong. Hy vọng là Indochina sẽ bay lại để người dân xứ mình có nhiều lựa chọn hơn và quan trọng là cạnh tranh hơn thì mình có nhiều cơ hội hơn để bay về nhà với giá rẻ hơn.

Bay giá rẻ ghét nhứt là đi với Tiger Airways, không phải vì dịch vụ tệ mà là ghét cái Budget Terminal, y như phân biệt chủng tộc, cho hành khách đến cái terminal nằm riêng lẻ cách xa 3 cái terminal hiện đại kia của sân bay Changi xinh đẹp. Rồi còn do mấy em gái Việt qua Singapore hay Malaysia "hành nghề" nhiều quá nên bộ phận Nhập cảnh của Singapore ở terminal này luôn làm khó với những hành khách nữ từ Việt Nam sang. Có dạo họ còn bắt phải có thẻ tín dụng, tiền bạc... gì đó nữa mới cho nhập cảnh.

Nhiều hành khách Việt Nam từng mua vé của Viva Macau rồi không thể bay được.

Công cuộc bay giá rẻ của tôi còn có kỷ niệm "cay đắng" với Viva Macau thiệt là khó quên. Bữa đó mua vé xong xuôi rồi chờ ngày sang Macau chơi casino thì hãng này... dẹp tiệm ở Việt Nam. Cũng may là ai mua vé lỡ rồi thì được hoàn tiền. Thế là giấc mộng làm giàu ở vùng đất này của tôi tiêu tan luôn... Viva Macau thành ra Viva forever...

Do kinh tế hạn hẹp mà lại ham đi chơi nên tôi hay chú tâm đến mấy vụ vé rẻ lắm. Tuy có bay rẻ hơi tồi tàn tí, không được ăn uống ngon, không được chờ ở lounge xịn... như bay với mấy hãng hàng không giá đắt kia nhưng được cái cũng bay ào ào đến nơi mình cần đến. Nhưng tôi nghĩ nếu bay xa trên 4 tiếng thì nên chọn hàng không thoải mái hơn.

Thiện Nguyễn