Việt Nam xếp thứ 2 top điểm đến lý tưởng cho dân trượt cát

Trang Wonderlist vừa công bố 10 đất nước có những bãi cát lý tưởng để trượt cát trên thế giới, đáng chú ý khi Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 2.

1. Peru

Quốc gia này có rất nhiều sa mạc rất mịn và dốc. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho những đụn cát thật đẹp, lý tưởng cho môn trượt cát. Nếu đến Peru, bạn đừng quên ghé thăm đụn cát nổi tiếng Duna Grande in Ica. Lời khuyên cho ai muốn trải nghiệm cảm giác trượt cát tại Peru: những đụn cát tại đây phần lớn đều rất dốc, thế nên cần kinh nghiệm khi tham gia môn thể thao mạo hiểm này.

2. Việt Nam

Cũng như Peru, Việt Nam được ban tặng cho nhiều đồi cát đẹp mê hồn, dù không nhiều bằng quốc gia Nam Mỹ. Những điểm trượt cát của Việt Nam thường tập trung ở Mũi Né. Đây là một môn rất mới mẻ ở quốc gia châu Á này nên những người chơi thường cần hướng dẫn viên. Với nền tảng là những đồi cát thoai thoải, Mũi Né được kỳ vọng là điểm đến hấp dẫn dành cho dân trượt cát trong tương lai không xa.

3. Nhật Bản

Khá bất ngờ khi Nhật Bản, một quốc gia có ít hoang mạc, lại được xếp ở vị trí thứ 3. Có lẽ chính vì sự xuất hiện của đụn cát tuyệt đẹp mang tên The Tattori mà xứ Mặt trời mọc mới có vinh dự này. Đơn giản bởi The Tattori nằm ngay bên bờ biển nên dân trượt cát có thể trải nghiệm cảm giác vừa lướt theo những ngọn gió vừa ngắm cảnh biển, rất lạ và độc. Đụn cát Chiba and Shimoda cũng là một nơi dừng chân tuyệt vời cho những ai mê môn trượt cát.

4. Australia

Với một miền đất lắm hoang mạc như Australia, không bất ngờ khi nơi đây có những đồi cát đẹp để những ai mê môn thể thao mạo hiểm trượt cát có thể trải nghiệm. Ở miền nam Australia có hòn đảo Kangaroo được mệnh danh là “tiểu Sahara” có nhiều đồi cát đẹp. Ngoài ra tại xứ sở chuột túi, nhiều nơi khác cũng thu hút dân trượt cát như Lucky Bay, Stockton gần Sydney hay Tasmania…

5. Nicaragua

Khác với bất kỳ xứ sở nào, Nicaragua khiến dân trượt cát mê mệt bởi cảm giác độc nhất vô nhị khi trượt từ trên miệng núi lửa Cerro Negro, ngọn núi nổi tiếng và vẫn đang hoạt động tại quốc gia Trung Mỹ này. Tuy nhiên ở Nicaragua, môn trượt cát đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn vì rõ ràng, việc trượt từ miệng núi lửa xuống là nguy hiểm hơn rất nhiều. Dân trượt cát đến Nicaragua hầu hết đều còn trẻ. Các công ty cung cấp dịch vụ này cũng có nhiều khuyến cáo cho khách đến trượt cát tại Nicaragua.

6. Chile

Chile chỉ đứng thứ 6 trong danh sách nhưng có thể nói, đây lại là nơi người dân đam mê môn trượt cát nhất. Ở phía bắc Chile, hầu hết người dân đều hứng thú với môn trượt cát. Tại đây có sa mạc Atacama thích hợp cho loại hình thể thao này. Thậm chí các cuộc thi cũng diễn ra quanh năm. Nổi tiếng nhất tại Chile có lẽ là khu trượt cát mang tên Valle de la Muerte. Cerro dragon, Medanoso, Punta de Choros cũng là điểm dừng chân của những ai thích bay trên cát.

7. UAE - Các tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất

Các tiểu vương quốc nhỏ bé ở Tây Á này có rất nhiều đồi cát mịn, dốc. Đặc biệt sa mạc Dubai cung cấp dịch vụ trượt cát nổi tiếng nhất. Những ai mê trượt cát sẽ được hỗ trợ bởi những công ty rất chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ này.

8. Namibia

Sa mạc Namibia nổi tiếng thì ai cũng rõ. Và nó cũng nổi tiếng là điểm dừng chân của dân trượt cát chuyên nghiệp khi các giải đấu diễn ra hàng năm. Tại quốc gia này có đồi cát cao nhất thế giới Sossusvlei, là một điểm đến cho những ai thích khám phá giới hạn chinh phục của mình. Dĩ nhiên để được trượt ở Sossusvlei, bạn cũng phải đảm bảo nhiều điều kiện khắt khe. Swakopmund và Walvis Bay cũng là các điểm dừng chân lý thú cho dân trượt cát.

9. Mỹ

Chỉ xếp thứ 9 nhưng Mỹ lại đặc biệt gây ấn tượng khi cho ra đời công viên trượt cát đầu tiên trên thế giới - công viên Sandmaster - nằm ở Oregaon. Sandmaster ngoài những dải cát đẹp và mịn ra còn có chướng ngại vật nhân tạo để dân trượt thay đổi cảm giác. Bắc Carolina, Colorado, California và Arizona là các nơi hội tụ nhiều người chơi môn này.

10. Đức

Hirschau đón tiếp nhiều VĐV trượt cát nhất nước Đức, là điểm đến hot trong mỗi mùa hè. Tại đây cũng tổ chức giải vô địch thế giới. Đức có lẽ là quốc gia có nhiều người chơi môn trượt cát nhất châu Âu.

Hồng Hải