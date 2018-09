Việt Nam là một trong những nơi lý tưởng cho dân đồng tính

Việt Nam là điểm đến thuộc Đông Nam Á được đánh giá là an toàn và thân thiện cho cộng đồng LGBT.

Ngoài những điểm đến vốn dĩ quen thuộc với dân đồng tính, mới đây tờ New York Times vừa gợi ý 6 điểm đến thân thiện với những người thuộc giới tính thứ 3, nơi mà họ không phải giấu giếm mối quan hệ của mình, có thể công khai bày tỏ tình cảm mà không lo lắng nhận được sự kỳ thị của người dân bản xứ. Tư vấn này đang nhận được sự quan tâm sau vụ xả súng ở Orlando (Mỹ) nhắm vào quán bar nơi có những người đồng tính.

Việt Nam, Lào và Campuchia

Ben Lambert, blogger du lịch của trang High Society Hobo, đã dành ra 6 tháng để du lịch vòng quanh Đông Nam Á. Anh cho biết không kề ngạc nhiên khi thấy ở Bangkok, dân gay, lesbian, bisexual và transgender có thể thoải mái thể hiện tình cảm công khai nhưng blogger thực sự không ngờ ở các quốc gia khác khi anh ghé thăm, anh cũng nhận thấy sự thân thiện của người dân bản xứ với người thuộc giới tính thứ 3.

Ảnh: Tony

Việt Nam, Lào và Campuchia là những điểm đến mà Ben nói tới. "Trong khi vẫn còn có nhiều người ở các quốc gia này chưa chấp nhận đồng tính nhưng cộng đồng LBGT ở đây đang dần có tiếng nói, đặc biệt là trong giới trẻ. Có rất nhiều quán bar, khách sạn thuộc sở hữu của người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới như ở Sài Gòn (Việt Nam), Yangon (Myanmar) và Phnom Penh (Campuchia).

Khác với tưởng tượng của Ben là những tụ điểm kín đáo, bí mật, khuất sau những con đường nhỏ và phải đọc mật khẩu mới được vào, tại các quán ở Việt Nam, Lào và Campuchia, người giới tính thứ 3 có thể thoải mái ngồi ở chỗ đông người và bày tỏ tình cảm mà không vấp phải ánh nhìn thiếu thiện cảm của dân địa phương.

Philippines

Chủ nhân của blog du lịch nổi tiếng Nomadic Boys là đôi tình nhân đồng tính nam Stefan Arestis và Sebastien Chanéac, đã dành những lời khen ngợi cho đất nước của những hòn đảo xinh đẹp này.

Trước đây, những người đồng tính tới châu Á thường có xu hướng nhắm đến Thái Lan, Bali... Với một số người, Philippines có thể không thực sự an toàn với giới tính thứ 3 khi ở đây có sự hiện diện mạnh mẽ của Thiên chúa giáo và từng có nhiều định kiến không hay với những người có xu hướng tình dục khác biệt. Tuy nhiên, những năm gần đây, Philippines được biết tới là điểm đến thân thiện nhất với người đồng tính nữ, đồng tính nam, người lưỡng tính và chuyển giới. Thậm chí, các cử tri ở đất nước này đã bầu cho một phụ nữ chuyển giới trong một cuộc bầu cử mới đây.

Stefan Arestis, chủ nhân Nomadic Boys, viết: "Chúng tôi cảm nhận người dân Philippines rất cởi mở và thân thiện cũng như rất hiếu khách, ngay cả khi biết chúng tôi là người đồng tính. Những nơi như Boracay, không chỉ có bãi biển thần tiên mà còn rất thích hợp cho các cặp đôi cùng giới có những giây phút ngọt ngào mà không gặp phải cái nhìn thiếu thiện cảm".

Santa Fe and Taos, New Mexico, Mỹ

Merryn Johns, tổng biên tập tạp chí Curve, gần đây đã tuyên bố, hai thành phố của New Mexico đang trở nên phổ biến với giới tính thứ 3, đặc biệt là đồng tính nữ. Cả hai thành phố này đều rất sôi động và được hỗ trợ đáng kể từ cộng đồng doanh nghiệp do nữ làm chủ và các tổ chức dân sự dành cho người đồng tính nữ.

Thị trưởng hiện tại của Santa Fe, Javier Gonzales, là thị trưởng đồng tính công khai đầu tiên của thành phố này và một trong những việc đầu tiên ông làm là kêu gọi xây dựng nhà vệ sinh công cộng có buồng dành cho giới tính trung lập.

Bà Johns cũng tư vấn, khi đến với thành phố Taos, du khách nên ghé qua các quán bar, nhà hàng do các lesbian làm chủ như Sugar Nymphs Bistro, và ghé qua nhà trọ lâu đời Mabel Dodge Luhan với chủ nhân một người lưỡng tính.

Nashville, Mỹ

Jim Werner, người đồng sáng lập của trang web du lịch gay Fagabond, cho biết người thuộc giới tính thứ 3 thường có xu hướng tới với các tiểu bang nằm ở phía Nam, nơi thường có cái nhìn khá bao dung và có cái nhìn thân thiện với họ. Trong các thành phố này, Werner đặc biệt thích thành phố Nashville, nơi có những quán bar dành riêng cho đồng tính nam và đồng tính nữ rất huyên náo, phải kể đến quán Lipstick Lounge ở phía Đông Nashville dành cho lesbian hay Suzy Wong’s House of Yum, một quán bar kiểu châu Á nằm ở trung tâm thành phố.

Những người đồng tính, theo Werner, thường tập trung đông ở khu vực quanh phố Church, đây là khu vực có một bài quán bar dành cho gay, cũng phù hợp với người bình thường với những đêm nhạc tại các sân khấu ngoài trời hay những buổi tiệc tùng vui vẻ.

Manchester, Anh

Kelsy Chauvin, blogger du lịch tự do, không ngạc nhiên khi biết Manchester có một cộng đồng người LBGT rất đông đảo và sôi nổi nhưng khi đến tận nơi, cô cũng thực sự bị choáng váng bởi sự sôi động và vui vẻ của những tụ điểm đồng tính ở đây.

Thậm chí, ở Manchester còn có cả một làng gay mang tên "The Gay Village" có đầy đủ quán bar, nhà hàng và đặc biệt là do người thuộc LBGT sở hữu như phòng trà Richmond. Thậm chí còn có một lễ hội dành cho người chuyến giới mang tên "Sparkle: The National Transgender Celebration", tổ chức khoảng 8-10/7 hàng năm bên cạnh lễ hội Manchester Pride nổi tiếng tổ chức vào tháng 8. Manchester được coi là thủ phủ của dân đồng tính khắp nước Anh, nơi khách du lịch đồng tính cảm giác thoải mái đúng kiểu "thả hồ về rừng".

Puna, Hawaii

Davey Wavey, nhà sản xuất các chương trình cho người đồng tính nam trên Facebook và Youtube, có gần một triệu người theo dõi các video thẳng thắn nói về tình dục đồng tính cũng như phong trào gay, lesbian trên toàn thế giới. Mới đây, anh trở về từ Puna, Hawaii và đưa ra đề suất đây là điểm đến rất thích hợp cho dân LGBT.

Trong những ngày ở quần đáo xinh đẹp, Davey ở tại Kalani, trung tâm được thành lập bởi một đồng tính nam. "Puna có một cộng đồng đồng tính rất đông vui, không chỉ có gay mà những người chuyển giới và đồng tính nữ cũng rất đông", anh cho biết.

Bên cạnh Kalani, tất cả các điểm đến ở Puna đều rất chào đón và thân thiện với dân đồng tính. Người dân ở đây cũng rất thân thiện, cảnh vật thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, những bãi cát đen bên bờ biển xanh trải dài, những vách đá sừng sững ngoạn mục, thu hút dân du lịch từ khắp nơi.

Nguyên Chi