Vì sao cửa sổ máy bay thường không thẳng với hàng ghế

Ngay cả khi đã chọn chỗ ngồi gần cửa sổ thì bạn cũng vẫn không chắc chắn 100% có thể nhìn ra ngoài.

Vì sao cửa sổ máy bay luôn lệch so với hàng ghế

Chỗ ngồi gần cửa sổ luôn là vị trí đắt giá được hành khách trên máy bay mong muốn, ai check in muộn hoặc không đặt chỗ ngồi trước thường khó có được vị trí này. Phần lớn người được hỏi cho biết, lý do ghế sát cửa được yêu thích vì có thể ngắm cảnh bên ngoài. Tuy nhiên, có một thực tế là rất nhiều người dù được xếp ngồi sát cửa mà vẫn không nhìn được ra ngoài, do cửa sổ và hàng ghế lệch nhau.

Lý giải cho vấn đề này, theo Bussiness Insider, việc sắp xếp ghế ngồi trên máy bay không hề có một tiêu chuẩn cụ thể, các hãng hàng không có thể tự do thay đổi thiết kế ghế ngồi, số ghế ngồi và số lượng hàng ghế trong một cabin.

Ban đầu, các nhà chế tạo máy bay đã sắp xếp số hàng ghế và số cửa sổ bằng nhau, sao cho cửa và ghế song song với nhau thẳng hàng ngay lối. Nhưng sau này, vì muốn tăng lợi nhuận, các hãng bay đã thay đổi thiết kế để chở được nhiều hành khách hơn. Do vậy, chủ đích thiết kế ban đầu đã bị phá vỡ và dẫn đến tình trạng, nhiều ghế ngồi sát cửa nhưng vẫn bị chắn tầm nhìn.

Cũng do thay đổi thiết kế nên máy bay dường như ngày càng trở nên chật chội. Khoảng cách giữa các ghế bị thu ngắn lại khiến những hành khách "chân dài" cảm thấy chật chội. Chiều rộng mỗi ghế cũng bị thu hẹp cũng khiến người "quá khổ" cảm thấy khổ sở.