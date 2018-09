Tuần lễ sự kiện dịp The Bank Entertainment một tuổi

The Bank là điểm đến của những người muốn tìm cho mình một nơi giải trí văn minh, lịch sự, sôi động và cá tính.

Để thay lời tri ân gửi tới những người bạn cũng chính là những khách hàng thân thiết đã gắn bó với địa điểm này trong suốt một năm vừa qua, từ ngày 11/4 đến 19/4, The Bank sẽ tổ chức một tuần lễ sự kiện nhân dịp kỷ niệm The Bank Entertainment tròn 1 năm tuổi.

Mở đầu chuỗi sự kiện là sự xuất hiện của “DJ Walshy Fire" vào tối ngày 11/4 tại The Bank Entertainment - tầng 6, 41 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Party mở màn sẽ mang đến một trải nghiệm thú vị với màn trình diễn của Walshy Fire - một trong 3 Djs của nhóm Major Lazor lớn trên thế giới. DJ Walshy Fire đến từ thành phố biển Miami (Mỹ). Đây cũng là lần đầu tiên Walshy Fire có show diễn tại Việt Nam cũng như tại The Bank.

Trong năm qua, đây là điểm đến quen thuộc của những người muốn tìm cho mình một nơi giải trí văn minh, lịch sự nhưng cũng sôi động và cá tính. Địa điểm này như một thế giới âm nhạc rất đặc biệt và cuốn hút. Bạn có thể bắt gặp những bản nhạc xa xưa nhất - oldschool nhất và cả những bản hit đang thống trị Billboard, được hòa quyện vào nhau một cách sống động. Nơi đây luôn mang lại sự thoải mái cho bạn từ cung cách dịch vụ đến chất lượng đồ uống. Bạn sẽ còn cảm thấy hhài lòng về một không gian thư giãn về đêm mang tính hiện đại và lành mạnh này.

The Bank được tạo nên bởi những người có thâm niên hoạt động trong ngành dịch vụ giải trí, những người đã sáng lập những thương hiệu nổi tiếng T-Bar, Funky Buhda, FaceClub... Nhưng để có thể lọt vào top những bar lớn trên thị trường Hà Nội hiện nay cũng, bởi vì một phần tất yếu của địa điểm này được biết đến như phiên bản mới nhất của T-Bar, Toilet Pub, Loo Pub và Next bar. Với 9 năm tồn tại, thay đổi cấu trúc, hình thức, địa điểm nhưng The Bank vẫn luôn tiên phong trong phong trào nhạc Hiphop, EDM tại Việt Nam. Nơi đây được dẫn dắt bởi DJ Nam Đen - người tiên phong trong việc mang dòng nhạc Hiphop về Việt Nam. The Bank đã trở thành 1 trong top 3 bar lớn tại Hà Nội, được các bạn trẻ yêu thích và lựa chọn để giải trí và thư giãn đặc biệt vào những ngày lễ và cuối tuần.

Địa điềm này có sự góp mặt của DJ nổi tiếng thế giới và Việt Nam như Walshy Fire (USA), NamĐen, JangLoa, LânKido (HCMC) QuangCue HuyDX, Dũng Mobile, Mc Boogie Nguyen (HCMC), Mr Ay, Híp... Ngoài ra, The Bank còn có sự góp mặt của những vũ công, nhóm nhảy nổi tiếng hiện nay cùng với những ca sĩ đang được giới trẻ mến mộ Big Daddy, Bueno với những bản HIT thu hút hàng triệu lượt nghe. Tuần lễ sinh nhật với những đêm Fashionshow, Gameshow và Lady9 huyền thoại sẽ mang tới những bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc, sôi động và đặc biệt.

Tuần lễ sinh nhật được bắt đầu từ ngày 11/4 với sự kiện đặc biệt DJ Walshy Fire tới từ Miami. Tiếp theo là chương trình Fashion Show - White Sand ngày 16/4. Chương trình đặc biệt giảm giá 20% tổng hoá đơn được áp dụng trong 3 ngày 14,15 và 17/4. Và đặc biệt trong ngày 18/4 và 19/4 sẽ là 2 ngày kỷ niệm The Bank tròn 1 tuổi với sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ và ca sĩ nổi tiếng hiện nay.

Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ www.facebook.com/thebankhanoi hoặc liên hệ tới số hotline: 0909091013 - 0944903232.

(Nguồn: The Bank)