Triển lãm sản phẩm handmade gây chú ý ở TP HCM

Các tác phẩm tham dự đều độc đáo, ấn tượng, đặc biệt là tác phẩm body painting với sự tham gia của Khánh Thi trong vai trò người mẫu.

Từ lâu, sản phẩm handmade đã trở nên rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Các tác phẩm bằng tay thường mang lại phong cách độc đáo, cá tính hơn nhiều so với việc được tạo ra một cách công nghiệp, khuôn mẫu.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 bởi họa sĩ Dũng Art, triển lãm “Nghệ thuật từ đôi tay” đã trở thành một hoạt động thường niên, là sân chơi nghệ thuật, đặc biệt cho các bạn trẻ yêu sản phẩm thủ công (handmade) và được đông đảo người yêu nghệ thuật chờ đón. Đây là dịp đế các nghệ nhân thể hiện tài năng của mình, mang đến cho giới trẻ và người yêu nghệ thuật một cái nhìn toàn diện hơn về nghệ thuật handmade.

Triển lãm năm nay có sự góp mặt của 8 nghệ sĩ: Hoàng Thùy Linh, Hà Hùng Dũng, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bùi Thanh Thuận, Nguyễn Thị Đỗ Quyên, Thái Ngọc Dung, Nguyễn Lan Chi và Uy Phương, đều là các bạn trẻ giàu tài năng. Mỗi người một thế mạnh, một cá tính riêng, nhưng đến với sự kiện này, họ đều mang theo những bộ sưu tập sáng tạo, đặc sắc và tâm huyết nhất của mình.

Khánh Thi cộng tác trong tác phẩm body painting trong dự án. Cô cho biết, cô phải mất 3 tiếng nằm gần như bất động để hoàn thành tác phẩm này. Hình ảnh quả địa cầu cùng biển cả và đất đai là họa tiết chính được vẽ lên cơ thể cô. Tác phẩm mang đến thông điệp bảo vệ trái đất khỏi nguy cơ bị tàn phá môi trường sống.

Không gian nghệ thuật lần này sẽ mang nhiều màu sắc khác nhau từ những tác phẩm mang tính trừu tượng cho đến những sản phẩm có tính ứng dụng cao để đáp ứng cho nhiều nhu cầu khác nhau của khách tham quan thưởng lãm như gốm sứ đất nung, hoa vải, tranh vẽ, body painting, tranh ruy băng, túi xách, ví cầm tay…

Thu hút giới truyền thông ngay từ khi triển lãm chưa diễn ra, tác phẩm “Body painting - Bảo vệ môi trường” của tác giả Mỹ Hạnh được thể hiện với sự cộng tác của người đẹp Khánh Thi khi cô đang mang bầu. Tác phẩm mang đến cho người xem cái nhìn mạnh mẽ nhưng tinh tế về hiện tượng sa mạc hóa hiện nay trên toàn cầu, đồng thời qua đó, gửi gắm thông điệp hãy bảo vệ môi trường và màu xanh của trái đất.

Theo đuổi nghệ thuật tạo hình từ rất lâu, những tác phẩm của Hà Hùng Dũng luôn mang đến cho người xem những cảm giác rất riêng biệt với những màu sắc, đường nét điêu luyện đầy tinh tế. Và với tư cách thành viên ban tổ chức, anh cũng tham gia triển lãm với tác phẩm: “Mơ hoa”.

Nghệ sĩ Uy Phương mang đến cho triển lãm tác phẩm “Bức họa đồng tính”, phác họa phương diện trầm mặc của đời sống người đồng tính với thông điệp: “Tình yêu thể hiện thế nào, ở mức độ thế nào cũng nhằm vào mục đích là tiến tới sự mưu cầu hạnh phúc cho chính mình và làm tốt đẹp cho xã hội”.

Tác phẩm "Bảo vệ môi trường" của nghệ sĩ Mỹ Hạnh gây ấn tượng mạnh với người xem.

Tác phẩm “Gốm Sen” của Bùi Thanh Thuận được lấy ý tưởng từ hoa sen, đã được biến tấu lại nhưng không mất đi “cái hồn” và “cái dáng” của sen mà vẫn còn đó chút “sắc” của loài hoa này.

Nghệ sĩ Đỗ Quyên góp mặt ở triển lãm với tác phẩm “Hương mùa hè” cùng những gam màu nóng và nổi bật; phối màu và vẽ họa tiết lên nền vải có hoa văn, tạo nên một phong cách thời trang mới lạ, tinh tế.

Bức tranh sơn dầu “Tuổi thơ” của Hoàng Thùy Linh mang đến cho người xem cảm giác nhẹ nhàng, tươi mới nhưng lúc nào cũng tinh khôi về những kí ức thời thơ ấu. Tác phẩm “Vườn của mẹ” của nghệ sĩ Ngọc Dung giản dị nhưng tinh tế với những nét bày trí độc đáo và mới lạ. Nhà thiết kế Lan Chi mang tới triển lãm nhiều trang phục áo dài, áo dài cách tân, những chiếc váy xinh xắn tươi trẻ và đầy cá tính.

Sự kiện năm nay được khai mạc từ ngày 25/4 tại lầu 3 tòa nhà The House Of Saigon (16-20 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM), kéo dài đến hết ngày 29/4, do họa sĩ Dũng Art và đạo diễn hình ảnh Vô Thường tổ chức.

Với không gian sang trọng, yên tĩnh và nhẹ nhàng, The House Of Saigon hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khách tham quan một cảm giác mới lạ, chìm đắm trong một thế giới nghệ thuật tuyệt vời cùng sự sáng tạo không giới hạn của các nghệ sĩ.

Tùng Dương