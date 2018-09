Trải nghiệm vẻ đẹp Venice trên đất Mỹ

Với mức phí từ 262.500 đồng áp dụng cho nhóm 4 khách, người chèo thuyền Gondola sẽ lái 'biểu tượng của Venice' đưa du khách ngắm toàn cảnh khách sạn Venetian tại Las Vegas, Mỹ.

Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức các bài hát lãng mạn bằng tiếng Italy do chính các chàng trai lái thuyền thể hiện.

Hành trình đến bờ Tây nước Mỹ tại Fiditour với mức giá chỉ từ 40,9 triệu đồng một khách.

“Chúng tôi giúp du khách tạm rời xa nhịp sống hối hả thường ngày để hưởng thụ cảm giác hạnh phúc tại một trong những thành phố lãng mạn nhất thế giới - Venice”, người lái thuyền Cristiano Bracali tại khách sạn Venetian chia sẻ. Du khách có thể chọn đi thuyền Gondola ngoài trời để ngắm nhìn đại lộ Las Vegas náo nhiệt và khu đầm phá tự nhiên trước tiền sảnh. Mặt khác, lộ trình trong nhà cho phép du khách cảm nhận rõ nét hơn về khung cảnh cổ điển đậm chất Italy. Theo truyền thống, các cặp đôi trao nhau nụ hôn dưới chân cầu vàng sẽ gặp nhiều may mắn.

Kinh đô giải trí Las Vegas là khu phức hợp lộng lẫy, hào nhoáng và sầm uất của các khách sạn, trung tâm mua sắm, sòng bạc, nhà hát, thủy cung, và cả… rạp xiếc. Du khách có cơ hội trải nghiệm các hoạt động độc đáo tại đây. Đó là Caesars Palace nổi tiếng với vòng quay High Roller và đêm hòa nhạc của danh ca Cher, vườn thực vật khổng lồ tại Bellagio và cả tháp Eiffel sống động giữa khu The Strip.

Ngoài tour bờ Tây nước Mỹ, du khách còn có thể lựa chọn tour ghé thăm không gian xanh “phố trong rừng” của Singapore với giá chỉ 7,888 triệu đồng. Với thiên nhiên trong lành, đặc biệt là sự xuất hiện của 2.000 chủng loài thực vật trong “vườn siêu cây” Gardens by the Bay, Singapore vụt lên trong bản đồ du lịch thế giới về sự tươi mát, thân thiện cùng môi trường. Đó là một trong những lý do Singapore được tạp chí Lonely Planet bình chọn là điểm đến hấp dẫn nhất trong năm 2015.

Singapore - Điểm đến hấp dẫn nhất năm 2015 theo bình chọn của Lonely Planet.

Đến đây, du khách còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, giải trí đa màu sắc. Có thể kể đến như công viên Sư tử biển - biểu tượng của Singapore, nhà hát Esplanade hiện đại và chương trình nhạc nước “Wings of Time” với những kỹ xảo tân tiến… Hơn thế, đặc trưng ẩm thực đường phố phong phú của người Hoa, Ấn, Malaysia, Peranakan hội tụ tại Singapore góp phần bảo chứng cho slogan của ngành du lịch nước này.

Hôm nay, Fiditour khai trương văn phòng giao dịch số 2 trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 1, TP HCM. Tọa lạc ngay vòng xoay Phù Đổng Thiên Vương - điểm giao nhau của 6 tuyến đường trọng điểm - văn phóng mới này có nhiều ưu điểm trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng của Fiditour đến liên hệ trực tiếp.

Văn phòng giao dịch số 2 của Fiditour tại địa chỉ 12D Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Nhân sự kiện này, văn phòng giao dịch 2 của Fiditour triển khai hàng loạt hoạt động ưu đãi dành cho khách hàng. Hành trình Singapore (4 ngày) và bờ Tây nước Mỹ (7 ngày) mở bán ngày hôm nay với giá lần lượt là 7,888 triệu đồng một khách và 40,9 triệu đồng một khách. Các đường tour nội địa đi Phú Quốc, Côn Đảo và các tuyến tour miền Trung, miền Bắc sẽ có mức giảm từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng một khách mỗi tour. Chương trình áp dụng từ nay đến 8/12.

Đồng thời, tất cả khách hàng khi ghé thăm hoặc mua tour tại đây sẽ nhận được coupon du lịch và nhiều phần quà. Fiditour sẽ duy trì hoạt động ưu đãi này 4 tuần kể từ ngày khai trương văn phòng.

Chi tiết xem tại đây. Liên hệ: Fiditour - Văn phòng Giao dịch số 2 - 12D Cách Mạng Tháng 8, quận 1, TP HCM. ĐT: (08) 38282282. Website: www.fiditour.com.

(Nguồn: Fiditour)