Trải nghiệm 'Mùa hè -5 độ C' ở Hà Nội

Giới trẻ đã có những phút giây trải nghiệm thú vị trong không gian lạnh - 5 độ C bên vô số khối băng ngay giữa lòng Hà Nội.

Sự kiện "Mùa hè -5 độ C" vừa diễn ra tại AEON Mall Long Biên, Hà Nội thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Trong cái lạnh tỏa ra từ vô số tảng băng đăng được đẽo tạc tinh xảo, các bạn trẻ đã có dịp vui đùa và selfie thoải mái để có những bức ảnh thật độc đáo.

Ban tổ chức phải mất nhiều ngày để chuẩn bị nhà băng từ hơn 40m3 đá đông.

Ban tổ chức cho biết, để có những tảng băng đăng lạnh -5 độ C, nước phải được trải qua quá trình lọc công nghệ RO để loại bỏ toàn bộ tạp chất và cặn bẩn, sau đó trải qua 10 ngày đóng băng trong xưởng để tạo ra độ cứng vừa đủ đưa vào khâu tạo hình. Toàn bộ căn phòng được bố trí đèn led để tạo nên không gian huyền ảo cho những bức hình thêm lung linh.

Bên cạnh đó, để duy trì căn phòng trong suốt 20 ngày, ban tổ chức còn sử dụng hệ thống máy làm lạnh công nghiệp với công suất cao, hoạt động liên tục 24/24 để luôn đảm bảo nhiệt độ duy trì ở mức -5 độ C và giữ chất lượng băng tốt nhất. Điều này sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị cho các bạn trẻ Hà Nội ngay trong mùa hè.

Bạn Thu Hương, sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học ở Hà Nội, cho biết: "Tôi rất háo hức khi nghe tin có mùa hè -5 độ C ngay giữa Hà thành. Chính cái lạnh tê cóng chân tay cùng không gian lung linh huyền ảo của nhà băng đã mang đến cho tôi những trải nghiệm thật thú vị".

Đến với sự kiện từ ngày đầu, bạn Như Mai lại tiết lộ lý do khá độc đáo: "Vì tôi có làn da dầu nên mặt mũi cứ bóng nhẫy trong mùa hè. Tôi rất thích thử cảm giác sống ở xứ lạnh xem da dẻ khô ráo mịn màng thế nào. Nhờ có sự kiện 'Mùa hè -5 độ C', tôi đã cùng nhiều người bạn đến đây để vui chơi và trải nghiệm thỏa thích".

Sự kiện còn thu hút những hotgirl trong giới trẻ Hà thành như Suni Hạ Linh, Trâm Anh và Sun HT đến giao lưu và tận hưởng không gian mát lạnh thú vị cùng người hâm mộ.

Tại sự kiện, khi Suni Hạ Linh thích thú thở ra khói trong không gian -5 độ C băng giá giữa mùa hè thì Trâm Anh và Sun HT không ngừng tạo dáng trong chiếc ao phao màu hồng xinh xắn. Trong ngày khai mạc sự kiện, khán giả còn được lắng nghe giọng hát trong trẻo của Suni Hạ Linh qua ca khúc ấn tượng Do what you want.

Cảm xúc đặc biệt về một mùa hè giá lạnh giữa cái nắng gay gắt, những hoạt động như dịch vụ chăm sóc móng tay do các nghệ sĩ vẽ móng chuyên nghiệp thực hiện, hay từng buổi biểu diễn của ban nhạc acoustics vào cuối tuần... đã mang đến cho giới trẻ những phút giây thư giãn trong không gian rộng lớn của AEON Mall Long Biên.

Sự kiện sẽ kéo dài đến ngày 24/5. Giới trẻ sẽ có cơ hội nhận voucher đồ uống, túi canvas và nhiều phần quà đặc biệt khác khi tham gia check-in, chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

