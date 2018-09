Trải nghiệm đẳng cấp mùa du lịch hè

Mùa hè là thời điểm nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Bạn sẽ trải nghiệm mùa hè theo cách hấp dẫn hơn nếu có một chiếc Galaxy S6, S6 edge.

Tạn hưởng các dịch vụ giải trí, thư giãn cho mùa hè với giá ưu đãi nhờ dịch vụ Luxury Care trên Galaxy S6, S6 Edge. Ảnh: Flickr

Thiên đường du lịch biển

Những bãi biển cát trắng đầy nắng, hoạt động sôi động trên biển, dịch vụ cao cấp cho bạn giây phút thư giãn là lý do mà resort biển đẳng cấp 5 sao thu hút du khách. Các tên tuổi lớn và quen thuộc như Six Sense, Ana Mandara, Victoria, Sea Link... trước đây chỉ là ao ước của bạn nay sẽ dễ hiện thực hóa hơn với những ưu đãi lớn từ Luxury Care trên Galaxy S6, S6 edge. Bạn có thể nhận được là mức ưu đãi từ 55% khi du lịch biển ở Six Sense Côn Đảo, Six Sense Ninh Vân Bay, Evason Ana Mandara Nha Trang, 40% khi tới chuỗi resort Victoria toàn quốc và từ 60% khi ở tại Sea Link Beach hotel.

Ẩm thực đa dạng

Trải nghiệm ẩm thực phong phú tại các nhà hàng cao cấp với gói ưu đãi từ Luxury Care. Ảnh: Internos.

Là người sành ăn và luôn muốn khám phá những món ăn ngon, bạn có thể thỏa mãn sở thích ấy với các nhà hàng sang trọng trong danh sách của Luxury Care trên Galaxy S6, S6 edge. Sự đa dạng của các phong cách ẩm thực giúp bạn thoải mái lựa chọn, từ món Việt Nam đậm đà, món Pháp tinh tế, món Italy trứ danh đến nền ẩm thực độc đáo khác như Bắc Phi, Địa Trung Hải…

Bạn sẽ nhận được ưu đãi tại các nhà hàng như 20% tại Internos mang phong cách Italy; 25% tại Sofitel Saigon Plaza mang phong cách Pháp, Stix Hoàng Yến đậm chất truyền thống Việt, La Cuisine của miền Địa Trung Hải và chất Bắc Phi tại Bahdja.

Tiện nghi và thư giãn trên các hành trình

Du lịch hè bằng máy bay, bạn phải mất nhiều thời gian trước chuyến hành trình của mình ở phòng chờ. Với Galaxy S6, S6 edge, bạn sẽ có đặc quyền sử dụng phòng chờ hạng thương gia tại sân bay Tân Sân Nhất hay Nội Bài cho chuyến đi trong nước lẫn quốc tế mà không mất thêm chi phí nào.

Bạn cũng có cơ hội thử dịch vụ thủy phi cơ của hàng không Hải Âu với những cảm giác mới lạ. Việc thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên bao la, kỳ vĩ của vịnh Hạ Long, biển Mũi Né hay đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa với trải nghiệm hạ cánh và cất cánh của chiếc thuỷ phi cơ. Mức ưu đãi từ Luxury Care dành cho bạn là 10%.

Nếu đã là thành viên hoặc một lần muốn trải nghiệm cảm giác "swing" gậy tại các sân golf cao cấp, đặc quyền từ Luxury Care giúp bạn hưởng ưu đãi 35% tại Long Thanh Golf và Vietnam Golf.

Tận dụng những đặc quyền có sẵn trên Galaxy S6, S6 edge sẽ giúp bạn tận hưởng nhiều dịch vụ cao cấp hấp dẫn trong chuyến đi.

Dịch vụ Luxury Care tích hợp trên Galaxy S6, S6 edge cho phép chủ sở hữu được tận hưởng phòng chờ hạng thương gia tại sân bay, có trợ lý cá nhân 24/7 cùng cácưu đãi khác tại hơn 90 điểm dịch vụ .Tìm hiểu thêm tại www.samsung.com/vn/galaxy/luxurycare/ .

(Nguồn: Samsung)