Trại hè cho bé vui khám phá

'Gamuda Summer Fest – Bé vui khám phá' là trại hè miễn phí do Gamuda Land Việt Nam tổ chức từ ngày 2 đến 10/7.

Thời điểm các bé háo hức nghỉ hè cũng là lúc nhiều bố mẹ “đau đầu” vì không có thời gian đưa con đi chơi xa, phải tìm kiếm các lớp học hè vừa vui, vừa bổ ích, lại vừa an toàn trong những ngày nắng nóng. Nếu bố mẹ vẫn chưa có được lựa chọn ưng ý, các bậc phụ huynh có thể đăng ký cho bé tham gia trại hè “Gamuda Summer Fest - Bé vui khám phá”.

Đây là trại hè miễn phí do Gamuda Land Việt Nam tổ chức từ ngày 2 đến 10/7, tại Gamuda Gardens Club, khu đô thị Gamuda Gardens, Km 4,4 Pháp Vân, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty mong muốn mang đến những hoạt động hè sáng tạo, hữu ích và một sân chơi năng động cho các bé từ 2 đến 15 tuổi.

“Gamuda Summer Fest – Bé vui khám phá” là trại hè thú vị, hấp dẫn cho các bé.

Việc giới hạn các bé trong bốn bức tường cùng những thiết bị công nghệ không chỉ kìm hãm sức sáng tạo mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển về trí tuệ lẫn thể chất của bé. Vì vậy, trại hè "Gamuda Summer Fest – Bé vui khám phá" được tổ chức với mô hình lớp học mở trong không gian kiến trúc xanh mát và thoáng đãng của Gamuda Gardens Club. Trại hè sẽ bao gồm các lớp học đa dạng về nội dung và hình thức học cũng như cách tiếp cận mới, hướng dẫn cho bé tự trải nghiệm và khám phá khả năng của bản thân, sáng tạo theo trí tưởng tượng và cảm nhận của mình.

Các lớp học bao gồm:

- Lớp học sáng tạo nghệ thuật với chị Mercedes Carenzo (Knowmads).

- Lớp kịch ứng tác với anh Andre Herzog (Knowmads).

- Lớp trải nghiêm và sáng tạo với đồ ăn cùng giảng viên nước ngoài.

- Lớp học nấu ăn và làm bánh.

- Lớp học làm đồ thủ công (nghệ thuật cuốn giấy, học làm đồ chơi tái chế, gấp giấy Origami, vặn bóng nghệ thuật)

- Lớp học thể chất (Bơi, Yoga, Gym, Tennis)

Đội ngũ chuyên gia năng động, giàu kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy sáng tạo sẽ giúp các bé tiếp cận với những kiến thức, kỹ năng mới, hòa đồng trong tập thể đồng thời vẫn bộc lộ cá tính riêng của mình. Nội dung lớp học được thiết kế để phù hợp với các bé trong độ tuổi 5 - 15. Ngoài ra, với các bé dưới 5 tuổi, bố mẹ có thể đăng ký tham gia vào những không gian mở trong trại hè như góc tô tượng, tranh cát, vẽ trên đá; đặc biệt là lớp Kể chuyện và chia sẻ kinh nghiệm cùng bé Đọc sách với MC Minh Trang.

Một điểm cộng nữa của trại hè này là địa điểm tổ chức. Gamuda Gardens Club nằm trong khuôn viên xanh mát của Gamuda Gardens, khu đô thị giành được giải thưởng bất động sản “Khu đô thị tốt nhất Hà Nội” với đầy đủ mọi trang thiết bị hiện đại và hệ thống tiện ích cao cấp, tích hợp. Ngoài ra, để phục vụ tốt nhất cho các bé và phụ huynh trong 9 ngày diễn ra trại hè, Gamuda Land Việt Nam sẽ tổ chức các tuyến xe buýt miễn phí để đưa đón các bé. Đăng ký lịch học cụ thể cho bé tại đây. Xem bản đồ đến khu đô thị Gamuda Gardens - Km 4,4 Pháp Vân, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội tại đây.

Tại “Gamuda Summer Fest – Bé vui khám phá”, các bé sẽ được trải nghiệm một kỳ nghỉ hè học mà chơi, chơi mà học đúng nghĩa.

Mỗi gia đình đăng ký tham gia sẽ là những khách mời danh dự của “Lễ mở bán chung cư The Two Residence” vào 9h, thứ 7, ngày 9/7, tại Gamuda Gardens Club. Khi tham gia sự kiện, các phụ huynh có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi khi mua nhà và tham gia bốc thăm may mắn nhiều phần quà giá trị như một chuyến du lịch khám phá Malaysia dành cho hai người, ba xe máy Honda Blade, 11 điện thoại iPhone 6, 2 TV Sony LeD 40’’, 15 Lò vi sóng Sharp và các phần quà khác với tổng giá trị lên đến 400 triệu đồng.

Mọi thông tin liên quan đến trại hè, lịch đưa đón bằng xe buýt miễn phí và "Lễ mở bán chung cư The Two Residence" sẽ được cập nhật trên facebook.com/OfficialGamudaGardens. Liên hệ hotline: 0913 636 543 để biết thêm thông tin chi tiết.

(Nguồn: Gamuda Gardens)