Tour nghỉ Tết với chi phí ưu đãi

Công ty du lịch Fiditour ra mắt chùm tour nghỉ Tết trọn vẹn và ý nghĩa với giá chỉ từ 6,5 triệu đồng đến 9,99 triệu đồng.

Chi phí tiết kiệm, khởi hành trong Tết, nhiều điểm tham quan văn hóa, vui chơi, mua sắm, dịch vụ khách sạn 3-4 sao… sẽ mang đến cho cả gia đình bạn những phút giây thư giãn thú vị.

Kỳ nghỉ Tết thư giãn, sang trọng bên biển xanh dành riêng cho bạn.

Kì nghỉ Tết sang trọng bên biển chỉ từ 6,5 triệu đồng

Bên cạnh các chuyến du lịch trong nước đậm đà phong vị Tết cổ truyền như hành hương, ngắm hoa xuân…, gia đình bạn có thể thư giãn bên biển xanh cát trắng. Với người lớn tuổi, gió biển có tác dụng thư giãn tinh thần và điều hòa sức khỏe. Đồng thời, biển mang đến sự nhạy bén cho trẻ nhỏ khi có thể cảm nhận bằng cả 5 giác quan: chạm tay vào cát trắng; lắng nghe tiếng sóng tràn bờ; tầm nhìn thoáng đãng không bị bó hẹp; nếm vị mặn lạ lẫm của nước biển; ngửi hương muối vương trên những làng chài…

Nếu e ngại sự đông đúc, gia đình bạn nên đến các bãi biển biệt lập, riêng tư tại khu nghỉ dưỡng. Ngoài việc tận hưởng vùng biển vắng chỉ dành cho gia đình mình, chuẩn mực dịch vụ cao cấp cùng phong cách phục vụ tinh tế sẽ mang đến cho gia đình bạn một kỳ nghỉ trọn vẹn và ý nghĩa.

Nghỉ Tết tại Phú Quốc, Côn Đảo, gia đình bạn có thể cùng nhau chơi vận động dưới nước đầy thích thú.

Tại Fiditour, điểm đến Phú Quốc, Côn Đảo với dịch vụ lưu trú đẳng cấp trong 3 ngày nghỉ Tết hiện có mức giá chỉ từ 6,5 triệu đồng cho kỳ nghỉ tại khách sạn 3 sao trên Côn Đảo hoang sơ và 8 triệu đồng với chuỗi ngày thư giãn tại resort 4 sao ở đảo ngọc Phú Quốc. Gia đình bạn còn được giảm sâu hơn khi du lịch theo nhóm trên 3 thành viên.

Cam kết về một kỳ nghỉ Tết đoàn viên trong không gian biển xanh mới mẻ, Fiditour sẽ đưa cả gia đình bạn thưởng ngoạn đầy đủ những điểm tham quan hấp dẫn trên các đảo. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức và sắm về làm quà các đặc sản của biển xa như hạt bàng, ốc vú nàng, cua mặt trăng Côn Đảo; nhum, tiêu xanh, nước mắm Phú Quốc và thử tham gia các trò chơi dưới nước như lặn ngắm san hô, câu mực, lướt thuyền chuối… với nhiều mức độ vận động phù hợp với các thành viên trong gia đình.

Du xuân Singapore chỉ từ 9,99 triệu đồng

Niềm vui xuân của gia đình đến từ các trải nghiệm độc đáo tại Singapore.

Gia đình bạn nếu gồm từ 4 thành viên và chọn du lịch đến Singapore thì chi phí dành cho một người sẽ chỉ từ 9,99 triệu đồng, giúp bạn tiết kiệm đến 5,13 triệu đồng một người cho kỳ nghỉ độc đáo. Không gian văn hóa sống động, đặc trưng pha trộn hài hòa giữa 3 dân tộc Hoa, Ấn, Mã Lai là một trong những lý do khiến Singapore có phong tục đón Tết đặc sắc ở Đông Nam Á. Điểm đến này còn mời gọi trẻ nhỏ tham gia các khu vui chơi giải trí tầm quốc tế như Universal studio, vườn chim Jurong, đảo Sentosa…

Đặc biệt, cả gia đình có thể tha hồ dạo ngắm tuyệt tác kiến trúc và môi trường Gardens by the Bay trong khuôn viên vườn thực vật ngoài trời miễn phí, thử nếm qua các món ẩm thực trứ danh như thịt nướng satay, cua sốt ớt, cơm gà, mì xủi cảo… và thoải mái mua sắm trong mùa giảm giá hấp dẫn. Riêng với bậc cao niên, có thể hoài cổ về một Tân Gia Ba thập niên 20 vẫn vương trên phố cổ Peranakan, Tiểu Ấn cùng các hiện vật trưng bày tại bảo tàng Singapore Old Ford. Những ký ức về đảo quốc thời kỳ chiến tranh và ngày đầu phát triển sẽ cho gia đình mọi góc nhìn về Singapore một cách sâu sắc.

3 hành trình Tết giá tốt tại Fiditour:

- Côn Đảo (3 ngày), khởi hành mùng 4, giá từ 6,5 triệu đồng một khách, đăng ký trước 12/2.

- Phú Quốc (3 ngày), khởi hành mùng 4, giá từ 8 triệu đồng một khách, đăng ký trước 12/2.

- Singapore (4 ngày), khởi hành mùng 1, 2, 3 giá từ 9,99 triệu đồng một khách, đăng ký trước 11/2.

Số lượng chỗ còn ít, liên hệ tại: Fiditour Văn phòng giao dịch 2 - 12D CMT8, quận 1, TP HCM. ĐT: 38 282 282. Website: www.fiditour.com.

(Nguồn: Fiditour)