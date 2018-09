Tour du xuân giá ưu đãi từ Fiditour

Từ nay đến 20/2, khi đăng ký tour tại Fiditour, khách hàng sẽ có cơ hội trúng thưởng 100%, nhận ưu đãi đến 2 triệu đồng khi đặt tour sớm, đặt theo nhóm...

Tết là dịp để du khách cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp của Hà Nội. Sắc xuân tràn ngập trên phố phường với màu xanh của cây cối, lá dong, màu đỏ của đào bích, sắc hồng của đào phai, vàng tươi của quất, bưởi, phật thủ, cam đường... Đón Tết ở Hà Nội, bên cạnh việc thưởng thức những món ăn cổ truyền trong mâm cỗ, du khách còn có thể ghé Văn Miếu để cảm nhận được không khí náo nhiệt của những người đến xin chữ cầu may. Ngày Tết cũng trở nên ấm áp hơn với sắc đỏ, sắc vàng của giấy viết, của những nét chữ ông đồ và nét tươi vui của người xin được chữ như ý muốn, cầu mong một năm mới an khang, vạn sự như ý.

Xin chữ đầu năm - một phong tục đẹp trong ngày Tết.

Vào những ngày giao mùa, du khách còn có thể tới Hạ Long để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trầm lặng và bình yên. Đến đây, du khách còn được cảm nhận cuộc sống của những ngư dân làng chài. Đó là hình ảnh nam giới đánh bắt vào mỗi sớm mai, phụ nữ nhóm lửa nấu bữa sáng cho gia đình, những làn khói bay lên hòa quyện cùng sương mờ bên ánh lửa le lói... Tất cả tạo cho du khách một cảm giác ấm lòng, như xua tan cái lạnh của không gian.

Khung cảnh lãng mạn trên vịnh Hạ Long.

Những ngày đầu năm, về phố cổ Hội An, thả bộ trên những con đường nhỏ hẹp uốn lượn theo dòng sông Hoài trong mùi hương trầm, du khách sẽ cảm nhận được không khí Tết ấm cúng. Giữa nhịp sống hiện đại, những nét văn hóa truyền thống ngày Tết vẫn vẹn nguyên trong mỗi nếp nhà, góc phố ở đô thị cổ Hội An. Đó là cảnh rước lễ vật cầu mùa của cư dân làng rau Trà Quế, thi làm đồ gốm ở làng gốm Thanh Hà hay tập hát bả trạo, cầu ngư của ngư dân các vùng quê biển; trên phố cổ là nhiều trò chơi dân gian như hô bài chòi, đập niêu đất… Trong không gian thanh lặng, du khách có thể ghé thăm các hội quán, nhà cổ; đến các ngôi chùa để trao gửi ước nguyện an lành, cùng thưởng thức những món ăn dân dã và ngắm phố cổ lung linh trong ánh đèn lồng huyền ảo.

Bên cạnh đó, chợ nổi miền Tây cũng là một trong những địa điểm du khách nên ghé thăm. Những ngày trước Tết, từ sáng sớm, ghe thuyền đã tấp nập đổ về làm rộn rã cả vùng sông nước. Du khách không cần ghé vào từng ghe để xem hàng họ bán những gì, chỉ cần chèo chậm, thong thả ngang qua chợ, cứ nhìn các nhánh cây bẹo buộc ở đầu ghe, trên cây treo gì thì ghe bán thức ấy. Tại đây, du khách có thể mua sắm các sản vật miền Tây để chuẩn bị cho ngày Tết, từ gạo cho đến rau củ quả, trái cây tươi ngon, cho đến các loại thủy hải sản.

Rộn rã không kém là khung cảnh những ngày cuối năm tại các làng hoa ở Sa Đéc. Dọc theo bờ sông Tiền, hàng trăm nghìn bông hoa đủ chủng loại được thương lái đưa đi các tỉnh, nhộn nhịp trên bến dưới thuyền khiến không gian nơi đây tràn ngập sắc xuân. Đến đây, du khách sẽ thấy rộn ràng trước nhiều loại hoa với mùi thơm quyến rũ, thấy mình như được thả lòng, được tự do chiêm ngưỡng, hít thở bầu không khí trong lành do con người và thiên nhiên nơi đây mang lại.

Sắc xuân ở làng hoa Sa Đéc

(Nguồn: Fiditour)