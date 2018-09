Tiền tip thế nào cho đúng khi du lịch nước ngoài

Ở mỗi vùng sẽ có văn hóa tiền tip (tiền thưởng) khác nhau. Điều này làm cho du khách thường không biết nên thưởng bao nhiêu và lúc nào.

Indonesia

Tiền tip không phổ biến tại Indonesia. Các khách sạn thường sẽ tính thêm 20% phí thuế, bao gồm 10% thuộc về nhà nước và phần còn lại được tính vào phí dịch vụ. Với mức tính thêm khá nhiều thế này, bạn không nhất thiết phải tip. Công thức này cũng áp dụng với đa số các nhà hàng. Nhưng nếu bạn có dịp ghé qua nơi nào không tính thêm phụ phí này, có thể tip thêm cho các nhân viên khoảng 20.000 VND.

Thái Lan

Tương tự như các nước Đông Nam Á, thưởng tip không phải là thông lệ tại Thái Lan. Phí taxi đã có đồng hồ đo (đừng mềm lòng khi các tài xế nài nỉ) và làm tròn khi tới nơi. Hầu hết các khách sạn và nhà hàng cũng đã bao gồm 10% phí phục vụ. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy họ đáng tưởng thưởng, hãy cứ làm đi. Tại các quán ăn bình dân, bạn chỉ cần để lại phần tiền lẻ còn thừa, nhưng nếu bữa ăn sang trọng hơn, tiền tip ở mức dưới 10% là vừa phải.

Singapore

Singapore là đất nước có tính 10% phí dịch vụ. Thưởng tip không được nhiều người thực hiện trong nền văn hóa Singapore, và việc tính phí dịch vụ cũng cho thấy người dân không có thói quen này. Những người khuân hành lý tại khách sạn, hay tài xế taxi khá thân thiện, nhưng không hẳn là vì tiền tip. Dù vậy, vẫn nên nhắc lại rằng phí dịch vụ này sẽ không chảy hết vào túi tiền người phục vụ bạn, do đó nếu thật sự cảm kích, bạn hãy cứ thưởng riêng cho các nhân viên.

Ở nhiều nơi, chẳng hạn như Mỹ, tiền tip là điều đương nhiên.

Mỹ

Tiền tip là một truyền thống từ lâu tại Mỹ. Tỷ lệ tip sẽ tùy thuộc vào nơi và cả mức độ phục vụ. Những người làm trong ngành dịch vụ Mỹ tính lương theo kiểu đã bao gồm cả tiền thưởng, do vậy nếu không thưởng tiền, bạn sẽ bị mất mặt. Trong các nhà hàng, bạn sẽ phải tip khoảng 15-20%, cao nhất so với toàn thế giới. Tại các quán bar, mức tiêu chuẩn là 15% và cứ một lần gọi thêm sẽ cộng thêm 1 USD. Do vậy hãy cẩn thận khi gọi món. Chưa hết, khi đi taxi, hãy chuẩn bị cộng thêm 10% giá trị vào hóa đơn.

Canada

Thông lệ tiền tip ở Canada khá giống với Mỹ, thường là 10-15% khi đi taxi, 15-20% cho nhà hàng và mỗi lần gọi thêm đồ tip 1 USD tại các quán bar. Lưu ý rằng người Mỹ và Canada sẽ khá khó chịu nếu bạn không theo tiền tệ của họ, do vậy hãy nhớ đổi tiền cho phù hợp với mỗi quốc gia. Người phục vụ sẽ cảm kích bạn vì điều này.

Pháp

Người Paris sẽ nói với bạn rằng không có tiêu chuẩn chung nào cho việc tip ở Paris. Người Pháp chỉ tip khi họ thấy hài lòng với phục vụ. Dù sao đi nữa, trong các nhà hàng, phí dịch vụ thường đã được tính trong hóa đơn. Trường hợp dịch vụ xuất sắc, không có lý do gì từ chối thưởng thêm cho họ ở mức trên dưới 5%. Du khách thường cũng không cần phải tip cho taxi, nhưng nếu làm tròn số tiền sẽ giúp họ dễ dàng trong việc trả lại tiền thừa. Ngoài ra, nếu phải ở cả đêm tại một quá bar Paris, bạn không nhất thiết phải tip, trừ khi bạn cảm thấy có phần tội lỗi vì các nhân viên phải phục vụ mình thâu đêm.

Trung Quốc

Trong khi tại nhiều quốc gia, nếu không tip sẽ bị coi là thô lỗ, thì tại Trung Quốc điều này lại hoàn toàn ngược lại và được xem như một sự xúc phạm. Tại các nhà hàng, khách sạn và các tour du lịch trong nước, bạn không cần và không được thưởng tiền, do vậy nếu rất muốn làm, hãy bí mật. Nếu cần phải tính thêm tiền tip, số tiền này sẽ được đưa vào phí dịch vụ trong hóa đơn. Một số khách sạn, nhà hàng thường tính ở mức 5-10%. Phần cho những người khuân hành lý, 10 tệ cho một vali là đủ.

Nhật Bản

Tiền tip tại Nhật Bản thường đồng nghĩa với việc bị xúc phạm. Người phục vụ sẽ không muốn, không vui và cũng không cảm ơn sự rộng lượng của bạn đâu. Nếu bạn có ý tốt, tốt nhất là không nên chi tiền tip, nhiều khi hành động và nụ cười từ bạn là quá đủ với những người phục vụ.

Vĩnh Hy (theo Skyscanner)