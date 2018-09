Tiệc âm nhạc mừng Đại lễ tại Đầm Sen

Bjorn Akesson - một trong những DJ quốc tế theo đuổi dòng nhạc Trance thời thượng và gặt hái được nhiều thành công khi còn khá trẻ sẽ có mặt tại sự kiện. Anh từng tham gia vào Armada Music và Future Sound Of Egypt cũng như các show diễn lớn trên thế giới như Ibiza, Privileg... Thành công của anh được biết đến qua các track Electro Trance như Gunsmoke, Breathe và nhiều lần diễn chung với các nghệ sĩ lớn Armin, Markus Schulx, Aly & Fila... DJ Bjorn Akesson từng góp mặt tại sự kiện The Wave – Rewind For Tomorrow diễn ra tại Hà Nội