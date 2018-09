Tích dặm bay siêu tốc để được vé hạng nhất

Kevin Song chi 3.609 USD bay 7 chặng bằng chu vi vòng quanh trái đất để có một tấm vé hạng nhất 28.000 USD đi thăm người yêu ở Hong Kong.

Câu “tình yêu không giới hạn” quả là đúng với trường hợp của Kevin Song. Mục đích của anh chàng đang sống tại New York là phải thực hiện một chuyến đi thật hoành tráng, phải ngồi khoang hạng nhất trên chặng đường từ New York đến Hong Kong để thăm bạn gái. Tuy nhiên mức giá 28.000 USD cho một tấm vé máy bay thì lại vượt quá khả năng của chàng trai này.

Kevin Song tốn 3.600 USD để có được một tấm vé hạng nhất 28.000 USD.

Và thế là Song nghĩ ra cách tích dặm đổi điểm với hy vọng được thưởng vé hạng nhất. Anh chấp nhận bay một quãng đường gần bằng chu vi trái đất với tổng chiều dài 22.778 dặm (36.600 km), qua 2 quốc gia, 4 thành phố, xuyên Đại Tây Dương, đáp xuống nhiều sân bay với mục đích tích đủ dặm để nhận vé hạng nhất.

Hành trình “mua đường” của Song bắt đầu từ sân bay JFK, New York. Anh bay trên chuyến của American Airlines tới Dublin (Ireland). Đến nơi, anh ngồi tại sân bay để chờ đáp chuyến trở về New York ngay sau đó. Chặng tiếp theo của Song là từ JFK tới sân bay Los Angeles rồi từ đây ghé thăm Honolulu ở Hawaii xa xôi trước khi quay về lại Los Angeles. Sau nhiều chặng bay khứ hồi, Song tiếp tục trở lại sân bay JFK với chặng Los Angeles - New York và cuối cùng anh lại sang Dublin trước khi quay trở lại sân bay JFK.

Hành trình tích dặm của Song

Tổng hành trình của Song diễn ra trong vẻn vẹn 72 giờ, với tổng quãng đường lên tới 36.600 km, gần bằng chu vi trái đất. Ba ngày bay đi bay lại liên tục, ngồi chờ sân bay lên máy bay rồi lại tiếp tục chuyển sân bay như thế đã tốn của anh rất nhiều công sức nhưng đổi lại nó đã giúp cho Song hoàn thành mục tiêu.

Cộng với số dặm trước đó khi bay đi bay về giữa New York và Hong Kong liên tục bằng các loại vé bình dân của American Airlines, Song đã tích được hơn 140.000 dặm. Và như vậy, anh đủ điều kiện để được một tấm vé hạng sang bay về Hong Kong của hãng Cathay Pacific (hai hãng hàng không này cùng hệ thống nên điểm tích lũy được chấp nhận). Tấm vé trị giá 28.000 USD đến Hong Kong thăm bạn gái được Song mua với giá chỉ 3.609 USD, đây là tổng chi phí mà anh đã tốn khi bay những chặng “mua đường” trước đó.

Hồng Hải