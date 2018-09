Thư giãn hoàn toàn ở biển Chết

Hãy thử một lần trải nghiệm cảm giác được đắp bùn đen lên toàn cơ thể, ngước nhìn bầu trời trong xanh, cảm nhận cái nắng, cái gió ở nơi đây.

Biển Chết, gọi là biển nhưng thực ra là một hồ lớn nằm ở vùng sa mạc phía đông nam Israel, có chiều dài 76 km, chiều rộng lớn nhất khoảng 18 km. Đường biên giới Israel và Jordan chạy dọc giữa hồ, chia biển Chết thành hai nửa gần bằng nhau cho hai nước. Từ biển Chết, du khách chỉ cần khoảng hơn một giờ lái xe là có thể đến vùng đất thánh Jerusalem.

Biển Chết còn được gọi là “Cái rốn của địa cầu” bởi nơi đây nằm dưới mực nước biển 417 m, là điểm thấp nhất trên bề mặt trái đất, có hàm lượng muối cao nhất, mặn nhất thế giới. Độ mặn đo được ở biển Chết khoảng 38% (có dao động hàng năm), cao hơn 10 lần so với độ mặn của các biển khác trên thế giới. Với độ “mặn chát” như vậy thì không một loài thủy sinh hay vi sinh vật nào có thể sống ở vùng biển này.

Khách sạn nổi tiếng ở biển Chết.

Biển Chết chứa đựng 35 loại khoáng chất thiết yếu bao gồm natri, magiê, canxi, brom, lưu huỳnh, kali và Iodine, trong đó có 12 loại khoáng chất tìm thấy ở biển Chết không hề tồn tại ở bất kỳ vùng biển nào khác trên thế giới. Nước biển có những tác dụng đặc biệt tạo cảm giác thư giãn, nuôi dưỡng da, kích thích hệ tuần hoàn máu, làm cho các hệ mạch máu dưới các lớp khác nhau của da lưu thông đều đặn. Những khoáng chất này rất cần thiết cho sự hoạt động hoàn hảo của quá trình chuyển hóa sắc tố da.

Hãy thử một lần trải nghiệm cảm giác được đắp bùn đen lên toàn cơ thể, ngước nhìn bầu trời trong xanh, cảm nhận cái nắng, cái gió ở nơi đây và có thật nhiều hình đẹp về một hệ thiên nhiên, sinh thái hùng vĩ quanh biển Chết, chắc chắn bạn sẽ lưu luyến mãi. Đến với biển Chết, du khách có nhiều sự lựa chọn cho các gói tour được thiết kế rất khoa học. Một vài chương trình tour được du khách đánh giá cao dựa trên các tiêu chí về sự hấp dẫn, về nội dung, hợp lý về lộ trình, giá cả và tính chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức. Hàng loạt hệ thống khách sạn hiện đại và trung tâm giải trí sang trọng được xây dựng dọc theo bờ biển Chết:

Tour kết hợp thăm vùng đất thánh Jerusalem và biển Chết trong ngày

Thư giãn ở biển Chết là một trải nghiệm khó có thể quên.

Thăm khu phố cổ Jerusalem, ngắm toàn cảnh khu phố cổ từ đồi Oliu (Mount of Olives); đi dọc theo thung lũng Kidron để ngắm nhìn khu vườn Gethsemane và toàn bộ vòng tường thành của thành phố; thăm khu phố người Armenian và Bức tường than khóc - nơi được coi là linh thiêng nhất của người Do Thái; thăm khu chợ của dân địa phương, khu người theo đạo Thiên Chúa giáo, con đường khổ hạnh (nơi Chúa Jesus vác cây thánh giá đi qua trước khi bị đóng đinh) và thăm nhà thờ Sepulchre (nơi Chúa bị đóng đinh trên cây thánh giá và chôn cất); thăm con đường Byzantine 1.700 tuổi và khu người Do Thái; đến bờ phía Bắc của biển Chết, du khách thỏa sức tắm hay thả nổi cơ thể và thư giãn cùng bùn đen giàu chất khoáng. Trên đường về, ngắm TP Jericho.

Tour tắm biển Chết kết hợp chăm sóc sức khỏe, thư giãn

Đi sa mạc Judean, ngắm toàn cảnh TP Jericho; nghỉ ngơi, thư giãn tại một trong những khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Chết nổi tiếng với nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe; trải nghiệm cảm giác thả nổi cơ thể tại biển Chết và đắp bùn đen có chức năng trị liệu; thăm động Qumran trên đường về.

Tour thăm pháo đài Masada và biển Chết: đi sa mạc Judean

Đi cáp treo lên thăm quan pháo đài Masada 2000 năm tuổi với câu chuyện vô cùng cảm động về sự hy sinh của 300 người lính Do Thái cùng gia đình họ khi phải cầm cự chiến đấu chống lại quân La Mã ròng rã suốt 3 năm; thăm cung điện do vua Herod xây dựng; đi qua động Qumran; thăm biển Chết, thư giãn trong làn nước giàu khoáng chất có lợi cho sức khỏe và đắp bùn đen trị liệu lên cơ thể; trên đường về ngắm toàn cảnh TP Jericho và con đường cổ La Mã.

Cách làm du lịch và nối kết với công nghiệp mỹ phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ở biển Chết cho thấy một ví dụ điển hình về khả năng tối ưu hóa tài nguyên thiên nhiên cho phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

