Thử cảm giác treo mình giữa thiên nhiên

Với tính chất là môn thể thao mạo hiểm, người chơi Zipline (đu dây mạo hiểm) và Highwire (thăng bằng trên dây cáp) buộc phải tuân thủ chặt chẽ quy định về an toàn và đeo bộ thiết bị bảo vệ cơ thể bao gồm: dây đai, móc an toàn, ròng rọc, dây dù, và một số trường hợp cần phải có mũ bảo hiểm. Các đơn vị tổ chức trò chơi này cũng phải có chứng nhận chất lượng và an toàn bởi các cơ quan chức năng.