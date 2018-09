Thói quen kỳ quặc trên máy bay của sao Hollywood

Jennifer Aniston luôn bước lên máy bay bằng chân phải còn Megan Fox phải nghe nhạc Britney Spears thì mới yên tâm.

Cũng giống như chúng ta, những ngôi sao nổi tiếng cũng có một vài thói quen đặc biệt, thậm chí là kỳ quặc khi đi máy bay hay trong chuyến du lịch.

Jennifer Aniston

Vợ cũ của Brad Pitt là người rất mê tín khi bay. Cô trả lời tờ Los Angeles Times: "Khi đi lên máy bay, tôi luôn bước chân phải bên trước và vỗ vào thân máy bay vài cái. Tôi đã luôn thực hiện nó như một thói quen mang lại may mắn. Ai đó đã nhắc nhở tôi làm điều đó, tôi chẳng nhớ là khi nào nhưng đây giống như một mẹo tâm lý".

Gwyneth Paltrow

Tờ Instyle tiết lộ, nữ diễn viên Iron man 3 luôn xịt keo colloidal silver (keo bạc, dùng để chống khuẩn) lên toàn bộ ghế ngồi trên máy bay của mình để diệt khuẩn và virus. "Ngoài ra, tôi còn mang theo nhiều Vitamin C và các loại viên uống bổ sung magie và canxi bởi những chất này sẽ làm bạn bớt căng thẳng, xoa dịu hệ thống thần kinh trong chuyến bay dài", cô chia sẻ.

Kim Kardashian

Cô đào siêu vòng 3 lại bật mí trên Radar Online rằng không bao giờ bay các chuyến bay thương mại mà chỉ bay chuyên cơ vì không muốn ai nhìn thấy khi cô bỗng nhiên muốn nằm ngủ sõng soài trên ghế. Vì vậy, việc này cũng hạn chế việc di chuyển của Kim.

Megan Fox

Người đẹp phim Ninja Rùa lại cực kỳ căng thẳng khi nhắc tới chuyện ngồi trên máy bay và "bài thuốc" hữu hiệu của cô chính là các ca khúc của Britney Spears. "Tôi bắt đầu sợ máy bay từ năm 20 tuổi. Tôi đã phải nghĩ ra cách để đối phó lại điều này vì không muốn mình luôn hoảng loạn mỗi khi phải lên máy bay. Rồi một ngày tôi tình cờ phát hiện ra mình cảm thấy bình tĩnh hơn khi đeo tai nghe các ca khúc của Britney Spears là Oops!..I Did It Again và Baby One More Time. Vì tôi tin rằng máy bay sẽ không rơi nếu có Britney ở bên", người đẹp tiết lộ.

Kit Harington

Ít ai biết nam diễn viên phim Game of Thrones lại là người e sợ các chuyến bay. Kit Harington chia sẻ trên Conde Nast Traveler: "Tôi có một vài tín vật may mắn. Trong số đó là một chiếc bút tôi luôn mang theo bên mình từ nhỏ. Và dù mất những thứ khác thì tôi chưa từng làm mất chiếc bút may mắn này. Tôi có triệu chứng OCD - rối loạn ám ảnh cưỡng chế (một dạng rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng). Mỗi khi lên máy bay, tôi đều phải vỗ vào thân máy bay 3 lần mới yên tâm, nếu không thì cực kỳ căng thẳng, bồn chồn".

Mayim Bialik

Cô thủ vai một nhà thần kinh học trong phim The Big Bang Theory và ngoài đời, cô ấy cũng là một tiến sĩ khoa học thần kinh. Cô thú nhận, mình là một người không thoải mái với các chuyến bay. "Tinh dầu oải hương, tai nghe iPod, một vài thứ đồ ăn vặt có vị ngọt sẽ khiến tôi bình tĩnh hơn mỗi khi sợ hãi", cô nói.

Lauren Conrad

Diễn viên người Mỹ kiêm nhà thiết kế thời trang Lauren Conrad không bao giờ đi du lịch mà thiếu que đan và cuộn len. "Tôi luôn mang chúng theo lên máy bay để giết thời gian. Tới khi hạ cánh, thường tôi đã hoàn thành một tác phẩm mới nào đó để làm quà cho bạn bè", cô nói.

Nguyên Chi (Theo Insideflyer)