Thói quen du lịch 'con nhà giàu' của Ronaldo khi không ra sân

Iceland còn được gọi với cái tên băng đảo bởi nhiệt độ luôn luôn giá buốt, với các địa điểm du lịch như dòng sông băng, hồ băng, thác nước đóng băng hay vực núi tuyết. Nhiệt độ mùa đông trung bình khoảng - 6 độ C đến - 10 độ C. Do đó, thời điểm thích hợp nhất để tới Iceland là mùa hè và mùa thu.