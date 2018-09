Thỏa sức du lịch cùng chương trình '48h Sale'

Chương trình được tổ chức vào ngày 30 và 31/3 với 17 đường tour trong và ngoài nước.

Tiếp nối thành công của "24h Sale" những năm trước, Fiditour tiếp tục triển khai chương trình "48h Sale", bao gồm 17 đường tour trong và ngoài nước có mức giá tốt trên thị trường hiện nay. Chương trình được tổ chức vào ngày 30 và 31/3 tới nhằm kỷ niệm 27 năm thành lập công ty. Với 17 đường tour trong và ngoài nước, phiên bán sẽ là cơ hội cho du khách thỏa mãn niềm đam mê du lịch với chi phí thấp. Các mức giảm trong chương trình “48h sale” lần này khá sâu, trung bình từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng cho mỗi tour.

Tất cả sản phẩm khuyến mại ngoài giá tốt còn luôn được đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng của Fiditour. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác tùy theo mỗi đường tour. Bên cạnh những sản phẩm giá tốt, khách hàng khi đăng ký tour còn nhận được nhiều quà tặng tiện ích, giá trị như coupon du lịch, phiếu chăm sóc da, phiếu mua trang sức, quà tặng đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết.

Với 48h Sale, du khách sẽ thỏa sức lựa chọn hành trình du lịch lễ và mùa hè.

Đối với các tour du lịch nước ngoài dịp nghỉ lễ 30/4 và mùa hè, du khách có cơ hội lựa chọn nhiều hành trình khám phá các vùng đất mới trên thế giới với mức giá tốt so với thị trường. Đặc biệt, trong "48h sale", mức giảm lên đến 5 triệu đồng được áp dụng cho đường thưởng ngoạn mùa thu Australia (khởi hành ngày 27/4), chi phí trọn gói chỉ còn 50,99 triệu đồng một khách. Bên cạnh đó, hành trình đến “đất nước chùa tháp” Thái Lan 5 ngày 4 đêm (khởi hành ngày 18 và 27/5, 4 và 18/6) được giảm 1,19 triệu đồng, giá trọn gói chỉ còn 6,3 triệu đồng một khách. Hàn Quốc mùa hoa anh đào 6 ngày 5 đêm (khởi hành ngày 30/4) giảm 1,5 triệu đồng, giá trọn gói chỉ còn 21,49 triệu đồng một khách. Tour tham quan Malaysia 4 ngày 3 đêm (khởi hành ngày 19 và 26/5) được hưởng mức giảm 1,5 triệu đồng, chỉ còn 5,48 triệu đồng một khách. Liên tuyến Singapore – Malaysia 6 ngày 5 đêm (khởi hành ngày 12/4, 15 và 28/5) được giảm đến 2,1 triệu đồng, chỉ còn 11,89 triệu đồng. Đặc biệt, hành trình đến “thiên đường giải trí” Las Vegas - Los Angles 7 ngày 6 đêm (khởi hành ngày 29/5) có mức giá ưu đãi hấp dẫn, chỉ còn 36,9 triệu đồng.

Khung cảnh hùng vĩ của Australia.

Chùm tour trong nước cũng có nhiều chương trình du lịch dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và mùa hè có chi phí trọn gói hấp dẫn. Theo đó, đường tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm (khởi hành ngày 16/4, 20 và 27/5) có mức giá trọn gói 4,999 triệu đồng một khách. Quần đảo Bà Lụa - Hòn Trẹm resort - Hà Tiên - Trà Sư 3 ngày 2 đêm (khởi hành ngày 16/4, 27/5, 3/6), giá còn 2,999 triệu đồng một khách. Hành trình lên vùng đất cao nguyên Buôn Mê Thuột 3 ngày 2 đêm (khởi hành ngày 16/4, 27/5, 3/6) giá trọn gói chỉ 2,999 triệu đồng một khách. Tour phố biển Nha Trang 4 ngày 3 đêm (khởi hành ngày 16/4), giá trọn gói chỉ còn 3,999 triệu đồng một khách. Tour ghé thăm vùng đất Phú Yên - Quy Nhơn 3 ngày 4 đêm (khởi hành ngày 15/4), ưu đãi chỉ còn 4,499 triệu đồng một khách. Ngược lên phía bắc, hành trình về vùng đất lịch sử cách mạng Ba Bể - Cao Bằng - Pác Bó - Thái Nguyên 4 ngày 3 đêm (khởi hành ngày 30/4), cũng được áp dụng giảm giá, chỉ còn 6,999 triệu đồng một khách.

Nam Du hứa hẹn là điểm đến “hot” trong mùa hè năm nay.

Chùm tour “con đường di sản miền Trung” bao gồm các tuyến Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Phong Nha - Vũng Chùa 5 ngày 4 đêm (khởi hành ngày 14/4), giá trọn gói chỉ còn 6,99 triệu đồng một khách. Đà Nẵng - Bà Nà - Làng nghề Hội An - Phong Nha - Huế 5 ngày 4 đêm (khởi hành ngày 29/4), chỉ còn 7,89 triệu đồng một khách. Đà Nẵng - Bà Nà - Cù Lao Chàm - Hội An - Sơn Trà 3 ngày 2 đêm (khởi hành ngày 1/5), giá khuyến mại 7,999 triệu đồng một khách (bao gồm cáp treo).

Chương trình “48h Sale” sẽ bắt đầu vào lúc 0h, ngày 30/3 đến 23h59, ngày 31/3 tại website: 48hsale.fiditour.com.

Liên hệ Fiditour: Địa chỉ: 129 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM.

Điện thoại: (08) 3 914 1414.

Hotline: 0918 197 752 (du lịch trong nước) - 0935 420 024 (du lịch nước ngoài).

Website: fiditour.com.

(Nguồn: Fiditour)