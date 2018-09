Thiên nhiên ở Tokyo, mùa nào cũng thần tiên

Mỗi mùa ở Nhật Bản, bạn lại có thể thưởng ngoạn thiên nhiên tươi đẹp và những sự kiện đặc trưng khác nhau.

Tokyo thuộc vùng khi hậu ôn đới với 4 mùa rõ rệt. Mùa hè oi ả, mùa thu mát mẻ còn mùa đông lạnh giá nhưng hiếm khi có tuyết rơi dày. Mùa xuân và mùa thu nhiệt độ ấm áp nên cuộc sống khá dễ chịu. Mưa tập trung chủ yếu vào tháng 6.

Mùa xuân: tháng 3 - 4 - 5

Chèo thuyền ngắm hoa anh đào là một trải nghiệm vô cùng khó quên. Ảnh: JNTO

Tại Nhật Bản, mùa xuân là mùa của lễ tốt nghiệp, cũng là thời khắc chuyển giao cho một cuộc sống mới. Hoa anh đào cùng vô vàn loài hoa xinh đẹp khác báo hiệu xuân tới. Đây chính là dịp người dân nô nức đi ngắm hoa và tham gia vào các lễ hội mùa xuân như Sanja tại Asakusa (đầu tháng 5), được tổ chức với quy mô lớn, ước tính đón khoảng 1,5 triệu lượt khách trong 3 ngày diễn ra.

Điểm ngắm hoa anh nào đổi tiếng tại Tokyo là hào nước Chidorigafuchi hay sông Sumida. Các lễ hội ngắm hoa anh đào được tổ chức khắp nơi trong thành phố, tiêu biểu là công viên Ueno. Ngoài hoa anh đào, bạn có thể ngắm các loại hoa khác tại nhiều địa điểm trong thành phố như hoa cúc (tháng 3), hoa đỗ quyên (tháng 4), hoa Fuji (cuối tháng 4 đầu tháng 5) hay hoa hồng (tháng 5).

Mùa hạ: tháng 6 - 7 - 8

Lễ hội pháo hoa Hanabi. Ảnh: Flickr

Đây là mùa của lễ hội pháo hoa, điệu nhảy Obon và của các cơ hội mua sắm lớn.

Tokyo có hơn 20 lễ hội pháo hoa (Hanabi) được tổ chức vào các ngày cuối tuần trong tháng 7 và 8. Với những nét tinh tế, Hanabi luôn được ca ngợi là "Vẻ đẹp số một thế giới". Không chỉ ngắm pháo hoa, bạn còn có thể thưởng thức nhiều loại đồ ăn thức uống gnay tại các quán ăn di động. Điệu nhảy Obon hòa cùng âm nhạc truyền thống cũng được coi là nghi thức không thể thiếu đối với người Nhật trong mùa hè. Từ tháng 7 đến cuối tháng 9, có tới hơn 200 địa điểm trong thành phố tổ chức lễ hội này. Du khách có thể ngẫu hứng hòa vào điệu nhảy ở bất cứ nơi đâu. Ngoài ra, còn có lễ hội Tanabata được tổ chức tại các đền chùa mỗi năm một lần vào thời kỳ này. Mọi người ghi ra những mong ước của mình và cùng cầu nguyện. Đây chính là cơ hội để đến với những nét đẹp truyền thống có từ xa xưa của Nhật Bản.

Thời điểm này, hầu hết các cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm ở Tokyo đều thực hiện chiến dịch siêu khuyến mại đồ mùa hè. Giá hàng hóa được giảm 50%, thậm chí 70% so với giá ban đầu.

Mùa thu: tháng 9 - 10 - 11

Lá đỏ, lá vàng là những đặc trưng của mùa thu nước Nhật. Ảnh: JNTO

Đây là mùa thưởng ngoạn du lịch, mùa tạo cho cảm giác ngon miệng trong những bữa ăn, mùa có lá đỏ mộng mơ.

Mùa thu là mùa thu hoạch. Tiếng Nhật có câu "mùa thu ngon miệng", thể hiện tập quán quây quần bên nhau thưởng thức các món ngon mùa thu. Những năm gần đây, nhiều lễ hội ẩm thực, lễ hội thưởng trà được tổ chức ngày càng đa dạng ở các vùng miền, tạo cơ hội cho nhiều người có thể tụ tập và thưởng thức.

Lễ hội Tori no ichi, là lễ hội được tổ chức khắp các đền chùa trong thành phố, để cảm tại cho một năm bình an vô sự và cầu chúc cho những điều hạnh phúc sẽ tới trong năm sau. Những chiếc cào Kumade được bán ở đây với ý nghĩa là vật cầu phúc cho sự buôn may bán đắt, được rất nhiều người yêu thích.

Ở Tokyo, ngoài các công viên có hệ thống vườn hoa, vườn bách thảo thì bạn còn có thể dễ dàng thưởng thức được vẻ đẹp của những chiếc lá vàng, lá đỏ trong những công viên, quảng trường ở khắp nơi trong thành phố. Đây cũng là thời gian nở rộ của những loài như hoa cúc, hoa bươm bướm.

Mùa đông: tháng 12 - 1 - 2

Mùa đông, người dân Tokyo sẽ tạo nên không khí sôi động ở các trung tâm thương mại. Ảnh: Pacifly

Mùa đông là thời điểm phố phường nhộn nhịp nhất trong năm. Đặc biệt Noel hay năm mới, mọi người nô nức đổ ra đường tạo nên không khí vô cùng sôi động. Đêm đến, khắp nơi sáng bừng lấp lánh ánh đèn.

Lễ Giao thừa ngày 1/1 là nghi lễ cảm tạ cho một năm đã qua, cầu chúc bình an, hạnh phúc cho năm mới sắp tới. Các ngôi đền, chùa tấp nập người đến viếng lễ, nhiều người còn tranh thủ mua cho mình quẻ thẻ hay bùa hộ mệnh cho năm mới.

Vào đầu năm mới, các cửa hàng bách hóa, siêu thị sẽ mở khuyến mại đàu xuân, tiếp đó là siêu khuyến mại mùa đông thu hút được đông đảo người mua. Hình thức "Túi hàng may mắn", với mỗi túi hàng là rất nhiều sản phẩm với đủ chủng loại bên trong là hình thức mua hàng có lợi nhất vào thời gian này.

Vào mùa đông, khi đêm về cũng là lúc nơi nơi sáng bừng lấp lánh bởi các giàn đèn trang trí. Bạn hãy thử ghé thăm những khu phố được thắp sáng rực rỡ như Marunouchi Naka Dori, Shinjuku Southern Terrace, Harajuku hay Omotesando xem nhé.

Tâm Anh