'The World of Heineken' đón 100.000 vị khách với trải nghiệm đáng nhớ

Sự kiện 'The World of Heineken' vừa chào đón vị khách thứ 100.000 tham gia trải nghiệm trên 3 tầng cao nhất 58-59-60 của tòa nhà Bitexco Financial Tower, tối ngày 1/11. Trong không khí của lễ hội, màn pháo hoa rực sáng ngay tại lối vào từ 'team xanh' đã khai mở cho bữa tiệc sôi động chào đón vị những vị khách may mắn dịp này.