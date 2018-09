Thẻ T-money và lưu ý sử dụng khi đi lại ở Hàn Quốc

T-money là một thẻ giao thông công cộng, sử dụng được cho cả tàu điện ngầm, buýt, taxi. Một vài trường hợp có thể dùng để thanh toán tại các cửa hàng tiện lợi.

Chức năng T-money thường được tích hợp trong nhiều loại hình thanh toán khác nhau (tín dụng/ghi nợ) và các thẻ giảm giá cho khách du lịch. T-money được sử dụng rộng rãi trong việc thanh toán vé xe buýt và tàu điện công cộng ở những thành phố lớn như Seoul, Busan và một vài nơi khác như Geonggi-do, Daejeon, Incheon, Daegu.

Mua và nạp tiền thẻ T-money tại máy.

Khi sử dụng T-money, giá vé giao thông công cộng sẽ rẻ hơn 100 won so với thanh toán bằng tiền mặt, và không giống như giá vé bằng tiền mặt, T-money có thể được sử dụng khi chuyển từ một xe buýt này sang một xe buýt khác, một tàu điện ngầm này sang tàu điện ngầm khác, từ xe buýt sang tàu điện ngầm hoặc ngược lại (trong thời hạn hiệu lực) không tính thêm phụ phí. Ngoài ra, T-money sẽ tạo thuận tiện trong việc mua vé tàu điện ngầm cho những chuyến đi dài. Khi không có nhu cầu sử dụng thẻ T-money nữa, bạn có thể lấy lại số tiền còn dư trong thẻ với phí dịch vụ là 500 won. Giá mua thẻ T-money từ 2.500 won trở lên.

Các nơi bán thẻ T-money: Các cửa hàng tiện ích (GS 25, CU, 7-Eleven, Mini Stop, With Me, Buy The Way, Story Way) có logo T-money, và thiết bị tải thẻ bên trong các ga tàu điện ngầm (máy bán thẻ).

Địa điểm nộp phí/hoàn tiền: Tất cả những nơi bán thẻ. Lưu ý là số tiền mua thẻ sẽ không được hoàn lại.

Cách sử dụng thẻ T-money

Nếu hành khách không quẹt thẻ lên các hộp cảm biến khi chuẩn bị ra khỏi xe buýt hay ra khỏi tàu điện ngầm, thì sẽ phải trả gấp đôi giá vé cơ sở vào lần tới khi sử dụng dịch vụ và cũng sẽ không được hưởng chính sách giảm giá khi chuyển phương tiện. Vì vậy, hãy lưu ý quẹt thẻ cả khi lên và xuống các phương tiện giao thông công cộng.

Xe buýt

Khi lên xe, áp thẻ lên bộ cảm biến có logo T-money nằm ở phía trước của xe buýt cho đến khi phát ra tiếng bíp. Các cảm biến sẽ hiển thị số tiền chi trả bên trên cùng và số dư còn lại ở phía dưới.

Trước khi xuống xe, đặt thẻ T-money vào cảm biến nằm ở phía sau của xe buýt cho đến khi phát ra tiếng bíp. Tại đó sẽ hiển thị các khoản phí bổ sung, được áp dụng cho các hành trình dài và du khách sẽ được áp dụng chính sách giảm giá khi chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng khác.

Tàu điện ngầm

Đặt thẻ lên trên bộ cảm biến có logo T-money nằm ở đầu mỗi cửa xoay của tàu điện ngầm cho đến khi phát ra tiếng bíp. Cảm biến sẽ hiển thị số tiền chi trả bên trên cùng số dư còn lại ở phía dưới. Nếu trong trường hợp chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng giá vé có thể hiển thị là “0” won.

Đặt thẻ trên cảm biến khi đi ra khỏi các cửa quay. Tại đó cũng sẽ hiển thị những khoản phí bổ sung đối với các hành trình dài và du khách sẽ được áp dụng chính sách giảm giá khi chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng khác.

Taxi

Ngày nay, nhiều taxi chấp nhận thanh toán qua thẻ T-money. Nhìn chung, thiết bị đầu cuối thanh toán được gắn giữa ghế lái và ghế hành khách. Thông báo cho các lái xe taxi mà hành khách muốn thanh toán bằng thẻ T-money, chạm thẻ trên thiết bị đầu cuối, và số tiền cần phải trả sẽ tự động trừ vào số dư của thẻ. Tuy nhiên, nếu số tiền cần phải trả nhiều hơn số dư trong thẻ, thì toàn bộ số dư sẽ được chiết khấu và phần còn lại có thể trả bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng…

Miễn giảm khi chuyển đổi phương tiện

Giảm giá khi chuyển đổi phương tiện được áp dụng cho giá vé xe buýt / tàu điện ngầm chỉ khi sử dụng T-money. Ví dụ, khi chuyển phương tiện để di chuyển trong khoảng cách 10 km, nếu hành khách sử dụng thẻ T-money thì sẽ không bị tính thêm phí mỗi lần chuyển đổi phương tiện. Đây là một ưu đãi hơn hẳn so với việc sử dụng tiền mặt, vì nếu sử dụng tiền mặt hành khách sẽ phải trả tiền vé mỗi lần chuyển đổi sang phương tiện khác.

Bạn có thể chuyển tối đa là bốn lần và khoảng thời gian hợp lệ cho việc miễn giảm khi chuyển phương tiện được giới hạn trong 30 phút sau khi quẹt thẻ. (Thời gian chuyển phương tiện được kéo dài đến 1 giờ trong khoảng thời gian từ 9h tối đến 7h sáng của ngày hôm sau).

Các lưu ý khác

Đối với người sử dụng thẻ là trẻ em và thanh thiếu niên, du khách cần phải đăng ký thẻ với đủ ngày tháng năm sinh để nhận được giá vé giảm (yêu cầu kiểm tra chứng minh thư).

Phạt tiền gấp 30 lần giá vé khi sử dụng thẻ T-money hoặc nhiều hơn đối với những hành vi vi phạm các quy định về sử dụng thẻ như: người lớn sử dụng thẻ trẻ em và/hoặc thanh niên để được giảm giá

Thông tin giá vé các phương tiện giao thông khi chi trả bẳng thẻ T-money và tiền mặt tại Seoul

Nạp tiền vào Thẻ T-money

Thẻ T-money là có thể được nạp thêm với số tiền từ 1.000 won đến 90.000 wwon (giá trị tối đa của thẻ có thể giữ là 500.000 won) tại bất kỳ nhà cung cấp T-money hoặc bán vé và các thiết bị nạp thẻ bên trong nhà ga tàu điện ngầm.

Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn (tiếng Hàn, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc).

Chạm "Thẻ T-money" vào hộp ở phía bên phải của màn hình.

Đặt thẻ T-money của bạn trên hộp cảm biến (thường đặt phía dưới màn hình).

Chọn số tiền bạn muốn nạp.

Trả tổng số tiền nạp. Thiết bị này nhận tiền 1.000/ 5.000/ 10.000 won tiền mặt và 50 won/ 100/ 500 won tiền xu.

Chờ một thời gian ngắn trong khi các thiết bị nạp tiền cho T-money của bạn. Khi thẻ được nạp lại, hãy xác nhận số dư.

Nhận tiền trả lại từ thẻ T-money

Đối với số tiền dư từ thẻ T-money còn lại là 20.000 won hoặc ít hơn, hành khách có thể nhận số tiền hoàn lại sau phí dịch vụ 500 won tại một cửa hàng tiện ích. Nếu số dư còn lại trên 20.000 won thì buộc phải tới Trụ sở T-money để nhận lại, do đó du khách chỉ nên nạp thẻ đủ để sử dụng. Thẻ T-money không được trả lại, tuy nhiên sẽ là món quà lưu niệm thú vị đối với du khách nhớ về một chuyến đi đến Hàn Quốc.

Theo KTO