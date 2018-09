Thanh Duy Idol nghiện du lịch 'bụi'

Từng đặt chân tới nhiều quốc gia, Thanh Duy cho biết mình chỉ thích tự khám phá, dẫu có gặp sự cố thì vẫn cảm thấy thú vị, đáng nhớ.

Dù bận rộn với các hoạt động nghệ thuật nhưng Thanh Duy - chàng ca sĩ bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2008 - vẫn luôn dành thời gian cho những chuyến đi xa. Thanh Duy tự nhận: "Trót sinh ra dưới chòm sao Nhân Mã nên Duy mê di chuyển lắm, chưa đi xong chuyến này đã nghĩ xem chuyến sau mình nên đi đâu".

Thực tế, Thanh Duy từng có cơ hội đặt chân tới nhiều miền đất, bao gồm cả đi diễn, đi công tác nhưng đa phần là cậu cùng bạn bè "xách balo lên và đi", bởi thế, có rất nhiều kinh nghiệm du lịch bụi. Trước mỗi chuyến đi, quán quân Gương mặt thân quen 2015 thường "tự thân vận động", lên mạng săn vé rẻ, đọc review của những người đi trước về các địa điểm, hay phòng khách sạn, resort, thông tin về điểm đến. Thanh Duy chia sẻ, cậu thích ở hostel bởi giá rẻ, không khí rất vui vẻ còn nếu ra biển thì thích ở resort bởi cần không gian riêng tư, lắng đọng.

Thanh Duy Idol trong chuyến đi Hàn Quốc.

Cậu bật mí, bí quyết là gõ từ khóa: "best hotel in...", thường là trên Agoda, Booking... sau đó nhìn ảnh căn phòng, đọc các nhận xét. Đã khá nhiều lần may mắn thành công nhưng Thanh Duy cũng không ít lần dở khóc dở cười vì "hình một nơi, thật một nẻo". Hay ngay cả trong chuyến hành trình, giọng ca "Trái tim Nhân Mã" cũng gặp phải những tình huống trớ trêu.

Cụ thể là trong một lần sang Australia cuối năm 2015, Thanh Duy mang theo 200 CD để làm quà tặng cho các kiều bào tại đây, cùng một số hành lý cá nhân và vật phẩm nhận gửi hộ của bạn bè ở Việt Nam. Vì chủ quan nên nam ca sĩ đã không khai báo tờ trình hải quan khi qua cửa khẩu. Chính sự sơ xuất này đã khiến Thanh Duy gặp rắc rối khá lớn và bị hải quan giữ lại hơn 2 giờ đồng hồ tại sân bay để làm rõ vụ việc.

Việc anh mang qua nhiều đĩa CD sang Australia bị xem là kinh doanh trái phép mà không khai báo nên đã đánh thuế số sản phẩm này 18 AUD. Trong số vật phẩm mà Thanh Duy nhận lời gửi hộ cho bạn bè tại Việt Nam, có nấm linh chi - một trong những mặt hàng cấm của Australia và phải khai báo khi qua cửa khẩu. Tuy nhiên, vì không biết cách gọi nấm linh chi bằng tiếng Anh nên Duy đã bỏ qua khi kê khai tờ trình, và kết quả là đã bị hải quan kết tội khai gian và mang hàng cấm. Tổng số tiền phạt mà nam ca sĩ phải bỏ ra trong sự cố này là 418 AUD.

Dù vậy, Thanh Duy cho biết: "Ngày nhỏ, mình thường đi tour với ba mẹ nhưng lớn lên, thích nhất vẫn là tự đi bụi với bạn bè. Các bạn trẻ đừng sợ khi thử thách chính mình bằng những chuyến xa nhà, chỉ cần có tiếng Anh, ta có thể đi bất cứ đâu. Ngay cả khi gặp những tình huống không như mong muốn như lạc đường, đặt nhầm khách sạn, đi đến những địa điểm không như ý hay thậm chí là gặp rắc rối với nhà chức trách như mình thì cũng đừng quá nản lòng. Chính những kỷ niệm đó khiến chuyến đi thú vị và đáng nhớ hơn. Quan trọng là mình đã vượt qua nó thế nào, tự xoay trở trong những tình huống đó ra sao, rút ra kinh nghiệm để lần sau không vướng phải sai sót đó nữa".

Sau mỗi chuyến đi, chàng ca sĩ cung Nhân Mã lại cảm thấy mình có thêm nhiều trải nghiệm, để thấy thế giới thật rộng lớn. Nếu như đến Bangkok để mua sắm hàng hiệu bình dân giá rẻ, ăn uống ngon rẻ, không khí vui vẻ, thoải mái thì đến Hàn Quốc, Thanh Duy lại thấy tình yêu ngập tràn khắp nơi, các đôi nam nữ xinh đẹp đan tay vào nhau rồi ôm siết chặt từ nhà ga, công viên, trên tàu điện ngầm, lãng mạn không kém trên phim.

Thanh Duy du lịch Hong Kong cùng đoàn nghệ sĩ Gương mặt thân quen.

Còn với Nhật Bản, Thanh Duy ấn tượng với văn hóa đúng giờ đến từng tích tắc và sự văn minh hiện hữu ở khắp nơi, hay mê mẩn ở Bảo tàng Manga thế giới - nơi trưng bày tất cả các tác phẩm truyện tranh từ năm 1945 đến nay. Nam ca sĩ cũng không kém phần ngạc nhiên khi thấy ở Philippines, người dân cũng ăn trứng vịt lộn còn ở Đài Loan, người ta cũng bán nước mía giải khát như ở Việt Nam.

Đến nay, Duy đã "check in" ở khá nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Thái Lan, Philippines, Malaysia, Campuchia, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Australia... Ở Việt Nam, chàng ca sĩ này cũng đi được 50-60% những cảnh đẹp nổi tiếng. Mỗi lần về, Thanh Duy đều chăm chỉ viết bài tư vấn chi tiết về những nơi mình đi qua, chia sẻ cho những "phượt thủ" chung đam mê. Nói về điểm đến mơ ước, Duy bảo, mình muốn tự khám phá các thành phố ở châu Âu và một lần được dự carnaval đầy sắc màu ở Brazil.

Mới đây, Thanh Duy bật mí bí quyết và nguyên tắc đi máy bay của mình, được nhiều người chia sẻ: 1. Ăn mặc thoải mái hết mức có thể, nhưng vẫn lịch sự, đẹp, phù hợp phong cách cá nhân. Bay đêm nhớ mang theo áo lạnh. 2. Đeo khẩu trang, không phải vì sợ người ta nhận ra mà là vì nhiều khi ngồi máy bay lâu, sợ rằng miệng mình không còn thơm nữa, ảnh hưởng người khác. Và cũng để tránh những người ngồi kế mồm không được thơm. 3. Mang theo gối, không phải tựa đầu, mà là lót lưng. Thoải mái cực kỳ. Đi Vietnam Airlines thì có thể dùng chăn để lót lưng. 4. Không bao vờ gác chân lên ghế phía trước. Mỏi lắm thì gác chân lên ghế mình tí, trong tư thế bó gối. 5. Có thể cởi giày cho khoẻ chân, khi chắc chắn tất không có mùi, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cởi luôn tất. Thích nhất là mang dép xỏ ngón. 6. Luôn xếp hàng. 7. Chọn ghế cửa sổ cho chuyến bay ngắn để không ai làm phiền mình khi đi ngủ và ghế lối đi cho chuyến bay dài để mình không làm phiền ai khi muốn đi vệ sinh. Không thích bị kẹp giữa. 8. Nhường ghế trên xe bus cho bà bầu hoặc bà mẹ ẵm con nhỏ hoặc người già cần sự trợ giúp nhưng thường là đứng luôn trên bus. Nên cực kì không thích đi bus, máy bay nào cũng đi trực tiếp ra vẫn khoái hơn và tiết kiệm thời gian hơn. 9. Máy bay dừng mới tháo dây an toàn. Không vội đứng lên cho mệt người vì cửa máy bay đã mở đâu. Không hiểu sao cứ vừa đáp là đại đa số hành khách đều tháo dây an toàn và đứng dậy lấy hành lý. Trong khi tiếp viên gào thét ngồi yên tại chỗ giùm. Tâm lý người Việt không tin ai, sợ bị mất cắp nên lúc nào của cũng phải ở bên mình. 10. Không đeo dây nịt, đỡ phải tháo ra khi đi qua cổng an ninh. Hành động cởi dây nịt ở nơi công cộng cũng không được đẹp mắt cho lắm. 11. Mang theo tai nghe, để nghe nhạc khi có con nít khóc trên máy bay. 12. Tôn trọng tiếp viên, không coi tiếp viên là ôsin trên mây. Cần gì đều lịch sự dùng câu: 'Em có thể... cho anh không?' Trừ khi gặp tiếp viên nào quá quắt thì mới nổi máu điên lên.

Nguyên Chi

Ảnh: NVCC