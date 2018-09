Thanh bình và cổ kính tại Malacca

Nếu đã thỏa mãn với thú vui shopping tại Kuala Lumpur, tại sao bạn không thử khám phá nét cổ kính, thanh bình tại thành phố nhỏ bên eo biển Malacca.

Malacca (còn gọi là Melaka) là một thành phố đa văn hóa, đa sắc màu với sự hội tụ các phong cách kiến trúc, văn hóa của Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Hà Lan và sắc màu bản địa. Cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 150 km, Malacca nằm bên cạnh dòng sông cùng tên với những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh cùng bao công trình trường tồn với thời gian. Vùng eo biển Malacca đã từng là thuộc địa của Hà Lan và Anh. Người Malaysia gốc Hoa sống ở đảo Java và Sumatra đến Malacca buôn bán các loại lụa tơ tằm hay đồ gốm sứ cho thương nhân Ấn Độ và châu Âu. Cũng từ đó mà người Ấn Độ và Ả Rập đã truyền bá đạo Hồi, đạo Hindu đến vùng đất này.

Thành phố yên bình đa sắc màu

Quảng trường người Hà Lan, nơi tập trung rất nhiều khách du lịch.

Nếu đã đến Malacca, bạn nên làm một cuốc xe trishaw (xe lôi 3 bánh) tham quan vòng quanh thành phố. Xe trishaw là một “đặc sản” Malacca ấn tượng với du khách không những bởi kiểu trang trí vui mắt với hoa, búp bê thậm chí có cả những chú gấu bông xinh xắn mà còn bởi tiếng nhạc sôi động phát ra từ chiếc loa gắn vào xe. Xe chở tôi đi một vòng và dừng ở phía chân đồi. Tôi đi bộ lên phía trên đỉnh đồi thánh Paul để có thể nhìn thấy hầu như toàn bộ khu phố cổ với các thắng cảnh, di tích như một tấm gương phản chiếu lịch sử của đất nước Malaysia.

Ngay dưới chân đồi, phía bên trái là tòa nhà Staddhuys màu đỏ, cửa trắng đậm phong cách Hà Lan, hồi thế kỷ 17 vốn là công thự của các thống đốc Hà Lan, nay là bảo tàng Dân tộc học. Gần đó là đài phun nước với cột đá kiểu Anh tưởng niệm Nữ hoàng Victoria. Mọi người thường có thói quen ném ít đồng xu vào hồ nước nhỏ này để cầu cho những điều may mắn sẽ đến trong năm mới. Chính sự đa dạng văn hóa của Malacca là thứ dẫn dụ người ta đến đây nhiều nhất. Tất cả tồn tại bên nhau hồn nhiên, hài hòa: đây quảng trường Bồ Đào Nha, kia phố Tàu, cung điện Sultan đứng cạnh pháo đài Hà Lan, nhà thờ Hồi giáo cách không xa nhà thờ Catholic.

Quảng trường Hà Lan với những con đường lát gạch đỏ rợp mát bóng cây và một nhà thờ đỏ sẫm đượm màu quá khứ. Một nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc đặc trưng của người châu Âu, sơn phết màu đỏ hệt các nhà thờ thiên chúa giáo bắt nguồn từ châu lục này nhắc nhở một thời kỳ người Hà Lan sinh sống tại đây. Màu đỏ bao trùm từ tòa thị chính, nhà thờ Thiên Chúa giáo, bảo tàng Melaka, những tòa lâu đài đến những khu biệt thự... khiến nơi đây thường được nhắc đến với tên gọi khác là quảng trường Đỏ.

Thành phố của bảo tàng

Malacca là một thành phố bình yên, nhưng không vì thế mà buồn tẻ.

Nếu bạn yêu thích các bảo tàng, Malacca là nơi lý tưởng dành cho bạn bởi thế nơi này còn được xem là thành phố bảo tàng. Bảo tàng tưởng niệm độc lập hiện lưu giữ các tài liệu liên quan đến thời kỳ Malaysia thoát khỏi nước thuộc địa chuyển thành một nước độc lập. Bạn là người có thú sưu tầm tem? Bảo tàng tem ở đây không chỉ có đầy đủ các bộ sưu tầm tem của Malaysia từ ngày xưa mà còn của các nước như Tây Ban Nha, Trung Quốc, Bồ Đào Nha… Tôi mua một bộ về điệu nhảy truyền thống Malaysia và một bộ về thành phố Malacca như một món quà lưu niệm về nơi này.

Cạnh đó là bảo tàng các hiện vật cổ của thành phố. Tôi thích thú ngắm chiếc bàn ủi bằng sắt mà người ta bỏ than vào để ủi đồ từ thời xa xưa. Hay những chiếc bình gốm từ Trung Hoa chuyển đến đây…

Bảo tàng Biển (Maritime Museum) được xây như chiếc thuyền buồm Flora de la Mar của Bồ Đào Nha bị đắm ngoài khơi Malacca khi xưa. Trong bảo tàng vẫn còn những hiện vật liên quan đến lịch sử hàng hải. Đối với những người đam mê tìm hiểu lịch sử, hẳn bạn sẽ phải dành nhiều ngày mới có thể khám phá hết những câu chuyện ở đây.

Điều thú vị nữa cho những ai yêu thích nghệ thuật vẽ trên tường là bạn sẽ được chiêm ngưỡng dãy nhà cổ với những bức tranh tường nhiều màu sắc như những câu chuyện kể bằng hình, phần nào thể hiện kiến trúc đa dạng của nơi được ví như thành Venice ở phương Đông này.

“Trung Hoa nhỏ” trong lòng Malacca

Chỉ đi bộ khoảng 50m từ khu vực bảo tàng là khu phố Tàu buôn bán sầm uất, đầy màu sắc. Khu phố này được coi là điển hình về quy mô, kiến trúc và tính chất cổ xưa. Tôi say sưa ngắm những căn nhà đậm chất Trung Hoa với chiếc lồng đèn trước cổng, những quán trà nho nhỏ, những nhà hàng Trung Hoa với món vịt quay và món há cảo nổi tiếng…

Tôi dừng lại trước một ngôi chùa cổ mang đậm kiến trúc Trung Hoa, vẫn còn những hình chạm khắc con rồng trên cửa, những cây nhang to phảng phất mùi thơm, những nhà sư đang niệm Phật; ngoài cổng một bé gái với bộ sườn xám đứng chụp hình. Dườnng như khi người Hoa đến đâu họ cũng để lại những kiến trúc của họ tại đấy. Khu mua sắm của người Hoa thì phải nói rằng quá náo nhiệt với tiếng gọi mời, tiếng trả giá, tiếng khách mua hàng.

Nếu có thời gian, hãy ngồi thuyền đi dọc các con kênh.

Còn khu phố cổ Jonker Walk đối với tôi là một bức tranh lớn kết hợp hoàn hảo hình ảnh những chùa miếu cổ Trung Hoa có mái cong trầm mặc chạm khắc công phu, với những vòm cung đơn giản mà linh thiêng trong đền thờ Hồi giáo, và thỉnh thoảng điểm xuyết những chóp nhà thờ châu Âu cổ kính. Gọi đây là thành phố của nghệ thuật cũng không quá bởi từng chi tiết nhỏ ở đây đều mang một ý tưởng độc đáo. Đâu cần phải có những công trình nghệ thuật công phu, tốn kém và vĩ đại, chính những tác phẩm nghệ thuật gắn liền với đường phố và đời thường như những mảng tranh tường kết hợp nghệ thuật sắp đặt như những câu chuyện kể bằng hình, những hình tượng trang trí bên ngoài… đã biến Malacca thành một khu trưng bày nghệ thuật đời sống ấn tượng.

Dễ dàng nhận thấy, Malacca là nơi hội tụ của giới nghệ sĩ. Mỗi ngôi nhà, quán cà phê hay cửa hàng ở Malacca đều là một phòng trưng bày nghệ thuật, được trang trí với phong cách và cá tính riêng, đủ các thể loại từ Trung Hoa truyền thống đến nghệ thuật đương đại…

Đến Malacca có hai hoạt động mà tôi nói riêng hay các du khách nói chung đặc biệt thích ngoài việc khám phá các di tích cổ, đó là sưu tầm các đồ truyền thống và thưởng thức món hải sản tươi ngon tại quảng trường nhộn nhịp của Ujong Pasir - nơi tập trung nhiều người gốc Bồ Đào Nha sinh sống. Cuối cùng, hãy lên một chuyến tàu xuôi dòng sông, ngắm các công trình… khi đó bạn sẽ thấy thích thú và hiểu nhiều hơn về Malacca.

Thông tin thêm:

Đi lại

Từ TPHCM và Hà Nội đến thành phố Kuala Lumpur theo chuyến bay của hãng AirAsia hoặc Malaysia Airlines. Từ Kuala Lumpur đi xe buýt đến Malacca mất khoảng 1,5 tiếng. Bạn cũng có thể đi từ Singapore đến Malacca với thời gian tương tự.

Ẩm thực

Có vô số nhà hàng tại nơi này cho bạn chọn lựa, tiêu biểu:

- Ikan Bakar với món cá nướng

- Kuih - muih với các món bánh truyền thống

- Lemang - cơm nấu trong ống tre theo kiểu truyền thống

- Asam Pedas với các món cà ri của Malaisia

Tham quan

Quảng trường Hà Lan

Pháo đài Bồ Đào Nha

Bảo tàng Baba and Nyonya để hiểu về nét sinh hoạt và kiến trúc nhà của người Malaysia. Mở cửa từ 10h00- 12h30, chiều từ 2h30 – 4h30

Đền Cheng Hoon Teng Temple

Nhà thờ Hồi giáo Masjid Kampung Hulu, xây dựng từ 1728

Pháo đài Porto de Santiago

Phòng tranh Malacca.

Các trung tâm mua sắm

Cửa hàng Jusco

Phòng tranh Martin Gallery cho những du khách thích tác phẩm về gỗ

The Orangutan House với những chiếc áo sơ mi ngộ nghĩnh

Cửa hàng Beyond Treasures (số 57 Jonker) với các mặt hàng lưu niệm làm bằng tay

Chợ đêm Pasar Malam bắt đầu từ 9 giờ tối

Thuê một chiếc Trishaw 25-30 phút mất khoảng 10 Ringgit (gần 70.000 đồng)

Theo Travellive