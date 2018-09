Thái Lan sẽ quảng bá du lịch hang Tham Luang sau khi giải cứu đội bóng nhí

Sau sự kiện đội bóng nhí bị mắc kẹt, Tổng cục Du lịch Thái Lan dự định phát triển hang Tham Luang thành địa chỉ du lịch trọng điểm.

Karuna Dechatiwong, Giám đốc văn phòng Tổng cục du lịch Thái Lan (TAT) đặt tại Chiang Rai, cho biết TAT sẽ làm việc với chính quyền địa phương về kế hoạch quảng bá du lịch hang Tham Luang - nơi đội bóng nhí mắc kẹt 10 ngày do mưa lũ hôm 23/6 - thành địa chỉ du lịch trọng điểm ở Chiang Rai.

Tham Luang nằm dưới núi Doi Nang Non (Chiang Rai), có chiều dài khoảng 10 km, là một trong những hệ thống hang động phức tạp nhất Thái Lan do phần lớn là các lối đi hẹp, quanh co dẫn đến hang ngầm rộng rồi lại đi vào rãnh hẹp, độ cao thay đổi theo từng đoạn. Mùa hè, bạn có thể khám phá vẻ đẹp huyền bí, ma mị của Tham Luang nếu đi cùng người bản địa nhưng không được phép vượt qua biển cấm. Mùa mưa (từ tháng 6 đến tháng 11) là thời điểm nước chảy rất nhanh trong hang, mực nước lên xuống thất thường, có thể cao từ 8 đến 10 m nếu mưa to nên nếu không có sự cho phép của cơ quan thẩm quyền, bạn không được vào bên trong hang. Ở đây cũng không có hệ thống đèn chiếu sáng vì chưa phát triển du lịch.

"Sau khi giải cứu đội bóng đá nhí gồm 12 cậu bé và một huấn luyện viên vào tối thứ hai, hang động trở nên nổi tiếng đối với người địa phương lẫn du khách nước ngoài", bà Karuna chia sẻ. Nhiều du khách sẽ muốn khám phá hoặc tìm hiểu thông tin về khu vực này. Vì thế việc có công ty lữ hành cung cấp các các tour du lịch đến hang động và vùng lân cận ở Chiang Rai là điều cần thiết. Họ sẽ tư vấn, cung cấp dịch vụ, bảo đảm an toàn cho người có nhu cầu du lịch mạo hiểm hang Tham Luang.

TAT cân nhắc phát triển một tuyến du lịch mới, không chỉ quảng bá riêng hang Tham Luang mà còn khu vực lân cận như Isan Lanna, làng sản xuất hạt trà... Việc quảng bá Chiang Rai thành một điểm du lịch khám phá cũng được Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Weerasak Kowsurat và Thống đốc Chiang Rai Narongsak Osot - Thanakorn quan tâm. Năm ngoái tỉnh này đã thu hút khoảng 2,7 triệu du khách, thu vào khoảng gần 30 triệu baht. Lượng du khách dự kiến sẽ tăng dần sau khi quảng bá.

Vi Yến

(Theo Bangkokpost)