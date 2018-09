Tàu cánh ngầm TP HCM - Vũng Tàu chạy trở lại

Sau gần một năm tạm cấm tất cả các tàu cánh ngầm trên tuyến TP HCM - Vũng Tàu, dự kiến cuối tháng 12 này các tàu sẽ được hoạt động trở lại.

"Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách" là điều kiện UBND TP HCM giao Sở Giao thông Vận tải và Cảnh sát PCCC kiểm tra tình hình các tàu cánh ngầm trước khi phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông Vận tải cấp phép cho tàu cánh ngầm hoạt động trở lại.

Sau vụ tàu cánh ngầm Vina Express bị cháy trên sông Sài Gòn, TP HCM đã kiến nghị trung ương cấm tất cả các tàu chạy trên tuyến TP HCM - Vũng Tàu hoạt động đến nay. Ảnh: An Nhơn.

Đại diện các hãng tàu cho biết đang chuẩn bị các khâu cuối cùng để dự kiến cho tàu chạy lại trước Tết Dương lịch.

Trước đó, hồi đầu năm (ngày 20/1), tàu Vina Express chở 92 người bị cháy trên sông Sài Gòn. Rất may, mọi người kịp nhảy khỏi tàu và được cứu kịp thời nên không có thương vong. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND TP HCM tạm đình chỉ tất cả các tàu cánh ngầm đang hoạt động trên tuyến TP HCM - Vũng Tàu từ ngày 22/1. Đồng thời lập đoàn công tác liên ngành do Sở GTVT thành phố làm tổ trưởng phối hợp với các đơn vị thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để kiểm tra, xử lý an toàn kỹ thuật.

VnExpress