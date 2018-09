Tân Sơn Nhất vào top những sân bay tệ nhất thế giới

Tân Sơn Nhất bị nhiều lời than phiền như nhân viên khó chịu, không làm hết trách nhiệm, điều hòa hỏng, không đủ chỗ ngồi, không có chỗ ngủ khi phải chờ qua đêm...

Cuộc khảo sát chất lượng các sân bay thường niên năm 2015 của trang du lịch "The guide to sleeping in airports" đã thu hút 26.297 phiếu hợp lệ của các hành khách đến từ mọi quốc gia, châu lục. Theo đó, sân bay Tân Sân Nhất của Việt Nam xếp thứ 8 trong danh sách sân bay tồi tệ nhất thế giới. Tân Sơn Nhất bị nhiều lời than phiền nhất như nhân viên khó chịu, không làm hết trách nhiệm, điều hòa không khí hỏng, không có đủ chỗ ngồi, không có chỗ ngủ thoải mái cho hành khách phải chờ qua đêm...

Năm ngoái, cả Nội Bài và Tân Sơn Nhất đều bị liệt vào danh sách "đen" này trong bảng xếp hạng các sân bay châu Á chất lượng kém nhất. Tuy nhiên năm nay, Nội Bài đã không còn bị gọi tên nữa nhờ việc mở thêm nhà ga T2 và cải tiến đáng kể chất lượng dịch vụ.

Những cái tên còn lại trong danh sách "đen" của The guide to sleeping in airports:

1. Port Harcourt, Nigeria.

2. King Abdulaziz, Jeddah, Ả-rập Xê-út.

3. Tribhuvan, Kathmandu, Nepal.

4. Tashkent, Uzbekistan.

5. Simon Bolivar, Caracas, Venezuela.

6. Toussaint Louverture, Port au Prince, Haiti.

7. Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan.

9. Benazir Bhutto, Islamabad, Pakistan.

10. Beauvais-Tille, Paris, Pháp.

Hà Đan (theo CNN Travel)