Sự thật 'té ngửa' về các quốc gia hẻo lánh

2. Đảo quốc Niue có tiền in hình các nhân vật trong phim nổi tiếng Nằm giữa Thái Bình Dương và chỉ có khoảng 1.200 dân, đất nước này gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Đất nước này có mối quan hệ khăng khít với New Zealand. Tại đây, chính phủ đã cho in tiền xu với các hình nhân vật Disney, Star Wars vào năm 2014. Đồng tiền Disney có giá khoảng 25 đôla Mỹ, trong đó có đồng tiền vàng có trị giá lên tới 40.000 đô.