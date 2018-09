Sự kiện âm nhạc 'Mega City' dành cho giới trẻ Hà Thành

Đêm nhạc do LIM Entertainment tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/12, tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.

LIM Entertainment đã xác nhận bộ đôi Yellow Claw – "tượng đài" nhạc Trap đến từ Hà Lan sẽ có mặt tại Hà Nội. Yellow Claw đã lọt vào Top 100 DJ Mag từ sớm và đang giữ vị trí 48 trên bảng xếp hạng này. Âm nhạc của họ dễ nghe và được khán giả đón nhận. Các track mà nhóm tung ra đều trở thành hit và có số lượng view cao.

Yellow Claw gồm hai thành viên chính Jim Aasgier và Nizzle.

Bên cạnh Yellow Claw, một tên tuổi nữa cũng đến từ Hà Lan là W&W. Họ sẽ mang đến cho khán giả những bản nhạc giàu năng lượng và "chất". Loại nhạc mà W&W sản xuất là sự kết hợp giữa Electro House, Progressive House và Bigroom. Nhóm đã làm mới những bản nhạc như Get low hay Don’t let me down với giai điệu nhạc Trap nhịp nhàng nhưng không kém phần sôi động để bắt kịp với xu hướng Trap thịnh hành.

Tại sự kiện "Mega City", LIM Entertainment còn mang tới nhiều DJ tên tuổi khác như Justin Oh (Hàn Quốc), DJ RayRay (Đài Loan), cặp đôi Get Looze và Minh Trí nằm trong top 4 Budweiser DJs 2015 tại Việt Nam... cùng các DJ khác đều đang chơi nhạc tại các bar club nổi tiếng nhất của Việt Nam và trên toàn thế giới. Chương trình được tài trợ bởi Tân Hoàng Minh - một trong những tập đoàn phát triển bất động sản cao cấp nhất Việt Nam.

Bộ đôi DJ W&W - niềm tự hào của Hà Lan.

Trap được coi là một nhánh của EDM (Electronic Dance Music) và giờ đây có mặt tại hầu hết các lễ hội âm nhạc, nightclub và đang thịnh hành trên toàn thế giới. Nhạc Trap hiện nay được giới trẻ Việt khá yêu thích nhờ giai điệu sôi động, lôi cuốn, có chiều sâu cảm xúc.

Trap là phiên bản tinh hoa gộp lại từ 1/3 nhạc dance phổ biến hiện nay trong nền âm nhạc EDM, 1/3 hip hop - đó là lý do nhiều bạn trẻ dễ thích trap bởi nó có sự tương đồng với thể loại nhạc này và 1/3 dubstep - thể loại được Skrillex (siêu sao của làng âm nhạc điện tử thế giới) tạo thành hiện tượng. Hiện nay, anh cũng kết hợp chơi rất nhiều Trap trong những set nhạc của mình. Người yêu nhạc có thể bắt gặp Trap xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ các lễ hội âm nhạc lớn nhỏ cho tới bar club. Các DJ tên tuổi như Martin Garrix, Steve Aoki, The Chainsmokers... cũng dần mix thêm Trap vào những phần biểu diễn của mình.

Trap ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

Tại Việt Nam gần đây, thể loại này cũng tạo được nhiều tiếng vang lớn với hàng loạt các lễ hội và sự kiện nhạc Trap. Nổi bật nhất có thể kể tới "Lost in Space" vừa qua tại Hà Nội. Nhà tổ chức LIM Entertainment đã mời được chàng "kẹo dẻo" dễ thương Marshmello về Việt Nam và để lại dấu ấn trong giới trẻ Hà Thành. Ngoài ra, các tên tuổi lớn đã đến Hà Nội biểu diễn như Skrillex, TroyBoi, NGHTMRE hay các sự kiện cộng đồng như Trap Room (Sài Gòn), TrapDog (Hà Nội) đều là những cú hích và đem đến thêm cho nhạc Trap nhiều fan hâm mộ mới.

Sự kiện "Mega City" sẽ diễn ra vào ngày 8/12, tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Tìm hiểu thêm thông tin về chương trình tại đây.

Thu Ngân