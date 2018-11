Silk Sense Hội An River Resort giành hai giải thưởng lớn của du lịch thế giới

Nằm sát bên dòng sông Cổ Cò bình yên, Silk Sense Hội An River Resort từ khi ra mắt vào năm 2017 đến nay luôn là một trong những thương hiệu nghỉ dưỡng được yêu thích. Khu nghỉ dưỡng ra đời bắt nguồn từ câu chuyện tình yêu với lụa của Á Đông Silk - một trong những thương hiệu hàng đầu về may mặc của đất Quảng Nam. Với mục tiêu nối tiếp đam mê, mang đến cảm xúc cho du khách khi đến với Hội An, Silk Sense luôn cố gắng phục vụ những khách hàng kỹ tính, yêu cầu cao và mong muốn một nơi ở sang trọng, thân thiện, mang đến nhiều cảm xúc.