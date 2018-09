Show âm nhạc EDM ấn tượng của DJ Thiện Hí

Những sản phẩm, chương trình âm nhạc điện tử có sự xuất hiện của Thiện Hí được nhiều khán giả quan tâm, theo dõi.

Thiện Hí là một trong những DJ có lượng show lớn. Trong 3 năm liên tiếp, từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần, mỗi đêm Thiện Hí đều biểu diễn ở 3 cho đến 7 địa điểm. Bên cạnh vai trò DJ, Thiện còn kinh doanh, tổ chức các bữa tiệc âm nhạc EDM (Electronic Dance Music) có phong cách riêng. Anh đồng thời là nhà sản xuất âm nhạc cho Asia Dance TV.

Những chương trình do anh tổ chức đã tạo ra một sân chơi cho các DJ giới thiệu cá tính của mình đến với khán giả. Thiện đánh giá trong nhiều mixtape Vina House gửi đến Asia Dance TV, hầu hết không có set nào đột phá. Một vài người như Hoàng Anh, Minh Anh có các bài sáng tác mang âm hưởng Vina House, thể hiện sự độc đáo, mang âm nhạc Việt Nam lại gần với thế giới.

Mỗi chương trình Thiện tổ chức và hợp tác đều có format khác nhau như chương trình Returnz là sân chơi offline của những DJ đã chơi trên Asia Dance TV; New Invasion - format đặc biệt kết hợp giữa nghỉ dưỡng, thưởng thức nhạc điện tử ở những resort đẳng cấp của Asia Dance TV và Trance Imperium, được tổ chức với sự hỗ trợ từ DJ Khương - người sáng lập Past & Present.

Không chỉ phục vụ các khán giả yêu nhạc tại Việt Nam, Thiện Hí còn đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới như Anh, Mỹ để phục vụ khán giả tại hải ngoại. Sắp tới, Thiện Hí và Asian Dance TV sẽ tổ chức chương trình Retunez vào ngày 26/3 cùng các DJ đang được yêu thích như Hoàng Anh, Huy Ny, Minh Anh, Lan KiDo, Hafmax.... tại số 2 Gold Hồ Huấn Nghiệp, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Vào thứ 4 ngày 25/3 sẽ có buổi party mang tên Road to suscess for a DJ (How To Marketing Your Self) tại 92 Cù Lao quán Coffee Ihome, TP HCM. Chương trình có sự góp mặt nhiều DJ nổi tiếng. Những người yêu thích nhạc của Thiện Hí sẽ có cơ hội thưởng thức nhạc của anh qua Monthly Podcast - bao gồm mixtape của anh được phát hành hàng tháng trên kênh yotube và soundclound gồm 2 thể loại nhạc house và trance. Khán giả có thể nghe tại đây.

