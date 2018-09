Sao Việt trốn nóng ngày hè ở các resort đẳng cấp

Là nơi "đi trốn" quen thuộc của sao Việt, Six Senses Côn Đảo luôn được tiếp đón người nổi tiếng vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Nhiều năm liền lọt top những khu nghỉ hot ở châu Á, nơi đây từng tiếp đón các ngôi sao Hollywood, trong đó có gia đình Angelina Jolie. Nghệ sĩ Việt từng check in ở đây cũng nhiều vô kể, trong đó có Lan Ngọc, Huyền My, Ngọc Trinh, Quang Vinh, Tóc Tiên...