Sao Việt nô nức khoe ảnh ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc, Nhật Bản

Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu, vợ chồng cô gái thời tiết Mai Ngọc, gia đình Vũ Thu Phương hay Hồ Trung Dũng đều vừa có trải nghiệm mùa xuân lãng mạn với hoa anh đào.

Bảo Anh - Hồ Quang Hiếu

Sau tin đồn rạn nứt tình cảm, đôi tình nhân đẹp nhất nhì làng showbiz lại nắm tay nhau đến đất nước mặt trời mọc để ngắm hoa anh đào. Giống như mọi lần, cả hai không khoe ảnh chụp chung nhưng đều check in cùng một địa điểm cùng một lúc.

Bảo Anh chia sẻ rằng, đây là lần đầu tiên cô đến Nhật và may mắn là đúng mùa hoa anh đào nở rộ. Nữ ca sĩ Anh muốn em sống sao cho biết: "Cuối tháng 3, đầu tháng 4 là lúc hoa anh đào nở rực rỡ nhất ở Nhật Bản, thoả lòng cô bé lần đầu đặt chân đến xứ sở phù tang".

Cũng trong chuyến đi, Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu thưởng thức nhiều món ăn truyền thống đặc sắc. "Bữa ăn truyền thống của người Nhật tổng cộng 8 món, cầu kỳ nhưng lại tao nhã, chi tiết và tỉ mỉ trong từng món ăn cũng như cách bày trí", cô cho biết.

Không chụp ảnh với hoa như bạn gái, Hồ Quang Hiếu thư thái ngâm mình trong bồn nước nóng, ngắm nhìn núi Phú Sĩ hùng vĩ ở phía xa. Đây là một trong những trải nghiệm không nên bỏ qua ở Nhật được các tạp chí có tiếng khuyên du khách.

Vũ Thu Phương

Rút lui vào hậu trường từ khá lâu, Vũ Thu Phương tập trung cho hoạt động kinh doanh cá nhân và những giây phút bình yên bên gia đình. Mới đây, cô và gia đình mới trở về từ chuyến du lịch Hàn Quốc ngắn ngày, thỏa ước mong cho con gái Anna được ngắm nhìn hoa anh đào vào đúng thời điểm đẹp nhất.

Thời gian này, ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc được cho rằng sẽ lý tưởng hơn ở Nhật Bản, bởi thời tiết ấm áp, số giờ nắng nhiều hơn khiến những bức ảnh trở nên lung linh, lãng mạn hơn. Cựu người mẫu đưa con gái tới khu Lotte World, đây không chỉ là nơi vui chơi giải trí nổi tiếng mà còn là địa điểm ngắm hoa anh đào lý tưởng bậc nhất ở thủ đô Seoul.

Cô còn cùng con gái thuê váy hanbok truyền thống Hàn Quốc để chụp ảnh lưu niệm trong cố cung và check in trên tháp Namsan nổi tiếng.

Vũ Thu Phương ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc Cô gái thời tiết Mai Ngọc

Mai Ngọc và chồng thường xuyên du lịch cùng nhau trước khi kết hôn. Đôi uyên ương khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đang có những ngày ngọt ngào giữa mùa xuân Nhật Bản. Thời điểm này, thời tiết ở Nhật vẫn còn rét, khi có mưa càng khiến cảm giác buốt giá rõ rệt nhưng khi nắng lên thì rét khô, dễ chịu hơn.

Ngày thứ 3 của chuyến hành trình, Mai Ngọc đi chùa để ngắm hoa anh đào và may mắn gieo được quẻ may mắn. Ngôi chùa Todaiji (thành phố Nara) còn được gọi là chùa hươu, những chú hươu thoải mái nằm ngồi ở khắp nơi, chúng được coi là sứ giả của thần thánh, nếu hươu đi theo là may mắn đang mỉm cười với bạn. Mai Ngọc còn chia sẻ rằng, cô tình cờ được xem học sinh Nhật đi dã ngoại, mới thấy cách họ dạy lịch sử thú vị thế nào.

Ngoài ra, hai vợ chồng dành thời gian ghé qua cả 3 thành phố lớn ở Nhật là Tokyo, Kyoto và Osaka.

Mai Ngọc ngắm hoa anh đào ở Nhật Hồ Trung Dũng Hồ Trung Dũng là người khá chăm chỉ chia sẻ hình ảnh du lịch lên trang cá nhân. Người hâm mộ dễ dàng nhận thấy tình yêu của anh với những chuyến đi khắp từ châu Á sang châu Âu. Lần này, nam ca sĩ cùng một người bạn thân là thành viên nhóm Cadillac khám phá thành phố Osaka cổ kính, rực rỡ dưới sắc hồng của hoa anh đào tháng 4. Ở thành phố này, nơi ngắm hoa mỹ mãn nhất là ở vườn Nishinomaru trong thành cổ và công viên Kema Sakuranomiya. Công viên trên rìa sông Okawa, đường hoa trải dài 4 km dọc theo bờ sông nên không có gì tuyệt hơn việc vừa đi bộ vừa hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên. Ngoài ra, nếu muốn đi vòng quanh bờ sông, bạn có những chọn lựa khác như đi tàu hơi nước chạy trên sông hay đi phà. Nam ca sĩ còn dẫn bạn tham quan phố mua sắm, phố đi bộ vào buổi tối để ngắm nhìn thành phố Osaka lung linh về đêm.

Hồ Trung Dũng ngắm hoa anh đào

Hà Nguyên