Sắc màu Việt Nam qua ống kính người Pháp

Du ngoạn khắp Việt Nam với chiếc máy ảnh, Réhahn muốn chia sẻ với cả thế giới về một Việt Nam nhiều thắng cảnh đẹp và con người thân thiện.

Réhahn, một nhiếp ảnh gia người Pháp rất nổi tiếng, sinh sống và làm việc tại Hội An, Việt Nam kể từ năm 2007. Ngoài việc mở và kinh doanh phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của mình tại Hội An, ông thường xuyên rong ruổi đó đây khắp mọi miền quê ở Việt Nam. Để rồi đất nước, phong cảnh thiên nhiên và con người Việt Nam làm ông say mê và được khắc ghi qua những bức ảnh đẹp trong nhiều tác phẩm sách, báo.

Năm 2013, Réhahn đã bắt đầu một cuộc hành trình du ngoạn khắp Việt Nam với một chiếc máy ảnh. Ông muốn chia sẻ với cả thế giới biết về một Việt Nam có nhiều thắng cảnh đẹp và con người thân thiện, chứ không chỉ có chiến tranh trong quá khứ.

Qua nhiều năm chụp ảnh, Réhahn cho in và xuất bản quyển sách mang tên: Mosaic of Contrasts vào năm 2014 - mô tả những khoảnh khắc về các vùng nông thôn Việt Nam. Trong năm nay, ông tiếp tục giới thiệu đến cả thế giới một quyển sách thứ hai mang tên: “Vietnam: Mosaic of Contrasts II”.

Dưới đây là một số bức ảnh phong cảnh mới nhất của Réhahn từ "Vietnam: Mosaic of Contrasts II”, được trang Boredpanda đăng tải và chia sẻ:

Cao nguyên đá Đồng Văn lôi cuốn du khách bởi vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ và đầy quyến rũ.

Những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải không chỉ làm say mê ông mà còn cuốn hút biết bao phượt thủ, du khách đến mỗi năm.

Thủ phủ cà phê Việt Nam - Buôn Mê Thuột - mê hoặc du khách với vẻ đẹp đầy lãng mạn.

Khung cảnh xanh mướt rừng Trà Sư mùa nước nổi.

Hồ Ba Bể đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình.

Thiên nhiên ở thung lũng Bắc Sơn rất đẹp và mê hoặc với những dải lúa vào mùa xanh rờn đầy bất tận.

Có một Hội An rất bình dị.

Cánh đồng lúa Mai Châu mùa nước đổ.

Xuân Lộc (theo Boredpanda)